Leitura de 1 minuto

Promoções na App Store: Super Hydorah, Time to Tell Time, Draw Studio Pro e mais!

Marcelo Melo
13/05/2025 • 20:59

Nesta terça-feira, confira, aproveite e economize com a nossa seleção de promoções na App Store!

Nosso destaque do dia fica por conta do jogo de tiro espacial Super Hydorah, criado pela Locomalito.

Equipe a sua nave e salve a Galáxia em uma enorme batalha contra os Meroptians. O jogo de batalha espacial não deve em nada aos clássicos dos videogames, incluindo nessa lista sucessos das décadas de 1980-90.

Confira um vídeo do jogo:

YouTube video

Controle fácil, suporte a MFi, segredos e itens espalhados pelas fases, além de múltiplas histórias, caminhos e finais tornam a experiência de jogo bem divertida e viciante. Que tal? Não deixe de aproveitar essa oferta!

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam mais de R$130 em descontos:

Jogos

Jogo de tabuleiro.

Aventura psicodélica.

Jogo de aventura.

Xadrez.

Aplicativos

Editor de imagens e estúdio de arte.

Navegue até o local de uma foto.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🚀

Marcelo Melo
Brasiliense, adora viajar, esportes, games e cinema. Pós-graduado em Administração e Marketing pela FGV, além do trabalho ministra workshops e dá consultoria sobre tecnologia. Desde 2005, quando ganhou o seu primeiro iBook, não largou mais o mundo Apple.
