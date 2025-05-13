Promoções na App Store: Super Hydorah, Time to Tell Time, Draw Studio Pro e mais!

Nesta terça-feira, confira, aproveite e economize com a nossa seleção de promoções na App Store!
Nosso destaque do dia fica por conta do jogo de tiro espacial Super Hydorah, criado pela Locomalito.
Equipe a sua nave e salve a Galáxia em uma enorme batalha contra os Meroptians. O jogo de batalha espacial não deve em nada aos clássicos dos videogames, incluindo nessa lista sucessos das décadas de 1980-90.
Confira um vídeo do jogo:
Controle fácil, suporte a MFi, segredos e itens espalhados pelas fases, além de múltiplas histórias, caminhos e finais tornam a experiência de jogo bem divertida e viciante. Que tal? Não deixe de aproveitar essa oferta!
Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam mais de R$130 em descontos:
Jogos
Jogo de tabuleiro.
Aventura psicodélica.
Jogo de aventura.
Xadrez.
Aplicativos
Editor de imagens e estúdio de arte.
Navegue até o local de uma foto.
Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🚀