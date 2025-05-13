Terapia do Som: Apple Music lança coleção de faixas visando o bem-estar

A Apple apresentou hoje, em parceria com o Universal Music Group (UMG), a Terapia do Som (Sound Therapy), uma nova coleção do Apple Music projetada para ajudar os ouvintes a melhorarem o foco e até o sono.

A Terapia do Som combina músicas que você provavelmente já conhece com ondas sonoras especiais, projetadas para ajudar a relaxar ou concentrar a mente, mantendo a visão original do artista.

Introducing, Sound Therapy. Our latest offering is designed to help you focus, relax, and sleep. Swipe for more and try it today on Apple Music: https://t.co/iCZktPwKfi pic.twitter.com/UqqbolYoGX — Apple Music (@AppleMusic) May 13, 2025 Apresentamos a Terapia do Som. Nossa mais nova oferta foi criada para ajudar você a se concentrar, relaxar e dormir. Deslize para ver mais e experimente hoje mesmo no Apple Music: apple.co/SoundTherapy

A coleção foi criada por uma equipe de produtores, cientistas e engenheiros de áudio da Sollos, um empreendimento do UMG de música e bem-estar. Ela apresenta versões estendidas, instrumentais e reimaginadas de faixas populares de artistas como Imagine Dragons, Katy Perry, Kacey Musgraves, Ludovico Einaudi, AURORA, Jhené Aiko, Chelsea Cutler e Jeremy Zucker, proporcionando uma experiência auditiva premium.

Há anos, elevar o papel da música na saúde e no bem-estar tem sido uma prioridade estratégica para o UMG, associada a uma oportunidade comercial potencialmente significativa, além de algo pelo qual nosso presidente e CEO, Sir Lucian, e toda a equipe de gestão são apaixonados. Dada a liderança da Apple na interseção entre saúde e tecnologia, o lançamento da Terapia do Som representa uma importante validação da nossa iniciativa inovadora e científica Sollos. Estamos ansiosos para trabalhar em estreita colaboração com a equipe da Apple para expandir as maneiras pelas quais a música pode ser aproveitada para aprimorar os benefícios de bem-estar para seus usuários. —Michael Nash, vice-presidente executivo e diretor digital do UMG.

A coleção apresenta três categorias: Focar, Relaxar e Dormir. Em cada uma, as músicas foram aprimoradas com batidas ou ruído para ajudar a estimular respostas cerebrais específicas. Por exemplo, ondas gama e ruído branco podem ajudar na concentração; ondas theta podem auxiliar no relaxamento; e ondas delta e ruído rosa podem ajudar a alcançar um sono melhor.

A Apple alerta que a Terapia do Som foi criada para dar suporte ao bem-estar de um usuário como um todo e não se destina a tratar nenhuma condição médica. O apresentador Zane Lowe, do Apple Music, também detalhou em um vídeo os benefícios da nova coleção.

O Apple Music conta com um catálogo de mais de 100 milhões de músicas e 30 mil playlists — muitas delas com suporte a Áudio Espacial (Dolby Atmos) e em altíssima definição, com áudio Lossless. Para quem ama música clássica, há um app dedicado com mais de 5 milhões de faixas, tudo em uma interface simplificada! No Brasil, são três tipos de assinatura: Universitária (R$11,90/mês), Individual (R$21,90/mês) e Familiar (R$34,90/mês). Caso você não seja um assinante, pode testar o serviço de forma gratuita por um mês. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

