Terapia do Som: Apple Music lança coleção de faixas visando o bem-estar

Luiz Gustavo Ribeiro
13/05/2025 • 14:03
Leitura de 2 minuto

A Apple apresentou hoje, em parceria com o Universal Music Group (UMG), a Terapia do Som (Sound Therapy), uma nova coleção do Apple Music projetada para ajudar os ouvintes a melhorarem o foco e até o sono.

A Terapia do Som combina músicas que você provavelmente já conhece com ondas sonoras especiais, projetadas para ajudar a relaxar ou concentrar a mente, mantendo a visão original do artista.

Apresentamos a Terapia do Som. Nossa mais nova oferta foi criada para ajudar você a se concentrar, relaxar e dormir. Deslize para ver mais e experimente hoje mesmo no Apple Music: apple.co/SoundTherapy

A coleção foi criada por uma equipe de produtores, cientistas e engenheiros de áudio da Sollos, um empreendimento do UMG de música e bem-estar. Ela apresenta versões estendidas, instrumentais e reimaginadas de faixas populares de artistas como Imagine Dragons, Katy Perry, Kacey Musgraves, Ludovico Einaudi, AURORA, Jhené Aiko, Chelsea Cutler e Jeremy Zucker, proporcionando uma experiência auditiva premium.

Há anos, elevar o papel da música na saúde e no bem-estar tem sido uma prioridade estratégica para o UMG, associada a uma oportunidade comercial potencialmente significativa, além de algo pelo qual nosso presidente e CEO, Sir Lucian, e toda a equipe de gestão são apaixonados. Dada a liderança da Apple na interseção entre saúde e tecnologia, o lançamento da Terapia do Som representa uma importante validação da nossa iniciativa inovadora e científica Sollos. Estamos ansiosos para trabalhar em estreita colaboração com a equipe da Apple para expandir as maneiras pelas quais a música pode ser aproveitada para aprimorar os benefícios de bem-estar para seus usuários.

Michael Nash, vice-presidente executivo e diretor digital do UMG.

A coleção apresenta três categorias: Focar, Relaxar e Dormir. Em cada uma, as músicas foram aprimoradas com batidas ou ruído para ajudar a estimular respostas cerebrais específicas. Por exemplo, ondas gama e ruído branco podem ajudar na concentração; ondas theta podem auxiliar no relaxamento; e ondas delta e ruído rosa podem ajudar a alcançar um sono melhor.

YouTube video

A Apple alerta que a Terapia do Som foi criada para dar suporte ao bem-estar de um usuário como um todo e não se destina a tratar nenhuma condição médica. O apresentador Zane Lowe, do Apple Music, também detalhou em um vídeo os benefícios da nova coleção.

O Apple Music conta com um catálogo de mais de 100 milhões de músicas e 30 mil playlists — muitas delas com suporte a Áudio Espacial (Dolby Atmos) e em altíssima definição, com áudio Lossless. Para quem ama música clássica, há um app dedicado com mais de 5 milhões de faixas, tudo em uma interface simplificada! No Brasil, são três tipos de assinatura: Universitária (R$11,90/mês), Individual (R$21,90/mês) e Familiar (R$34,90/mês). Caso você não seja um assinante, pode testar o serviço de forma gratuita por um mês. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
