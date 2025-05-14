Navegue

Leitura de 3 minuto

20 anos de iPhone: Apple prepara grandes mudanças de tela e memória para 2027, diz site

Bruno Cardoso
14/05/2025 • 10:50
India Today
iPhone sem bordas

O site coreano ETNews corroborou hoje um rumor de que o iPhone de 2027, que será lançado no ano em que o aparelho da Apple completará 20 anos de existência, será o primeiro da linha a contar com uma tela completamente sem bordas — possibilidade que também já foi ventilada pelo jornalista Mark Gurman (da Bloomberg) e pelo The Information.

De acordo com as informações mais recentes, a Maçã pretende usar uma tecnologia chamada four-edge bending no “iPhone 19”, a qual permitirá bordas curvas não só nas laterais do dispositivo — como já é possível encontrar em alguns smartphones Android —, mas também nos cantos e nas porções superior e inferior da tela.

Segundo Gurman, aliás, esse display é chamado de “glasswing” (em referência a uma borboleta) dentro dos laboratórios da Apple por conta de seu design com vidro que vai de ponta a ponta:

Há meses venho noticiando o iPhone comemorativo de 20 anos — a ideia é um dispositivo com tela toda curva e sensores embutidos na tela (sem entalhes). Internamente, ele é chamado de “glasswing” devido à sua tela e design. E está sendo fabricado na China.

Cotada para ser a maior mudança visual da linha desde o iPhone X — que foi lançado justamente para comemorar o aniversário de dez anos do aparelho —, esse redesign deverá eliminar por completo a necessidade por qualquer tipo de borda, o que seria algo inédito para a Apple.

Ainda segundo o ETNews, a Apple também planeja desenvolver um novo driver IC (DDI) para telas OLED 1Organic light-emitting diode, ou diodo emissor de luz orgânico. baseado na tecnologia de 16 nanômetros FinFET, o que desbloquearia uma maior eficiência energética — detalhe importante, uma vez que os smartphones deverão voltar a ficar cada vez mais finos (ou seja, com menos espaço para a bateria) e cada vez mais centrados em tarefas de IA, que demandam muito processamento. É esperado ainda que a Maçã comece a conversar em breve com a Samsung Display e a LG Display para planejar a implementação dessas tecnologias.

E por falar em eficiência energética, o site coreano também apostou que o “iPhone 19” contará com uma bateria de silício puro em vez das tradicionais, baseadas em grafite, o que permitiria uma maior densidade de energia e, consequentemente, capacidades maiores.

Memória mais rápida

O ETNews também compartilhou informações sobre a memória desse dispositivo, que, segundo eles, deverá adotar uma tecnologia de DRAM chamada High Bandwidth Memory (HBM).

Entre as suas vantagens, está a possibilidade de posicionar chips de memória verticalmente no SoC 2 System on a chip, ou sistema em um chip. e ligá-los por meio de pequenas interconexões chamadas Through-Silicon Vias (TSVs). Consideravelmente mais rápida, essa solução é muito usada atualmente em servidores de inteligência artificial pela sua capacidade de atender tanto ao processamento de IAs quanto ao de GPUs 3Graphics processing unit, ou unidade de processamento gráfico..

Essa “memória de IA”, como essa tecnologia comumente é chamada, poderá ser a grande aposta da Apple para rodar LLMs 4 Large language models, ou grandes modelos de linguagem. pesados no iPhone sem consumir muita energia. Ao que tudo indica, o plano da empresa é conectar uma versão móvel dessa memória à GPU do iPhone para desbloquear todos esses benefícios.

A Apple teria ainda conversado com a Samsung Electronics e a SK hynix, que estão desenvolvendo suas próprias versões da HBM móvel e são cotadas como possíveis fornecedoras. Enquanto a primeira está usando um método de empacotamento chamado Vertical Cu-post Stack (VCS), a segunda está apostando em uma técnica intitulada Vertical wire Fan-Out (VFO) — ambas com previsão para entrar na fase produção em massa depois de 2026.

É importante ressaltar, no entanto, que a HBM móvel é bem mais cara de se produzir do que a memória LPDDR usada atualmente nos iPhones, além de enfrentar problemas térmicos em aparelhos finos. Em outras palavras, caso a Apple realmente opte por essa tecnologia, ela terá que investir também em uma engenharia mais rebuscada para os seus futuros smartphones.

via MacRumors [1, 2]

via MacRumors [1, 2]

Notas de rodapé

  • 1
    Organic light-emitting diode, ou diodo emissor de luz orgânico.
  • 2
    System on a chip, ou sistema em um chip.
  • 3
    Graphics processing unit, ou unidade de processamento gráfico.
  • 4
    Large language models, ou grandes modelos de linguagem

Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
