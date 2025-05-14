20 anos de iPhone: Apple prepara grandes mudanças de tela e memória para 2027, diz site

O site coreano ETNews corroborou hoje um rumor de que o iPhone de 2027, que será lançado no ano em que o aparelho da Apple completará 20 anos de existência, será o primeiro da linha a contar com uma tela completamente sem bordas — possibilidade que também já foi ventilada pelo jornalista Mark Gurman (da Bloomberg) e pelo The Information.

De acordo com as informações mais recentes, a Maçã pretende usar uma tecnologia chamada four-edge bending no “iPhone 19”, a qual permitirá bordas curvas não só nas laterais do dispositivo — como já é possível encontrar em alguns smartphones Android —, mas também nos cantos e nas porções superior e inferior da tela.

Segundo Gurman, aliás, esse display é chamado de “glasswing” (em referência a uma borboleta) dentro dos laboratórios da Apple por conta de seu design com vidro que vai de ponta a ponta:

Have been reporting on the 20th anniversary iPhone for months — the idea is an all-screen, curved device with the sensors built into the display (no notches). It’s called the “glasswing” internally because of its display and design. And it’s being made in China. pic.twitter.com/tmD592h11t — Mark Gurman (@markgurman) May 14, 2025 Há meses venho noticiando o iPhone comemorativo de 20 anos — a ideia é um dispositivo com tela toda curva e sensores embutidos na tela (sem entalhes). Internamente, ele é chamado de “glasswing” devido à sua tela e design. E está sendo fabricado na China.

Cotada para ser a maior mudança visual da linha desde o iPhone X — que foi lançado justamente para comemorar o aniversário de dez anos do aparelho —, esse redesign deverá eliminar por completo a necessidade por qualquer tipo de borda, o que seria algo inédito para a Apple.

Ainda segundo o ETNews, a Apple também planeja desenvolver um novo driver IC (DDI) para telas OLED baseado na tecnologia de 16 nanômetros FinFET, o que desbloquearia uma maior eficiência energética — detalhe importante, uma vez que os smartphones deverão voltar a ficar cada vez mais finos (ou seja, com menos espaço para a bateria) e cada vez mais centrados em tarefas de IA, que demandam muito processamento. É esperado ainda que a Maçã comece a conversar em breve com a Samsung Display e a LG Display para planejar a implementação dessas tecnologias.

E por falar em eficiência energética, o site coreano também apostou que o “iPhone 19” contará com uma bateria de silício puro em vez das tradicionais, baseadas em grafite, o que permitiria uma maior densidade de energia e, consequentemente, capacidades maiores.

Memória mais rápida

O ETNews também compartilhou informações sobre a memória desse dispositivo, que, segundo eles, deverá adotar uma tecnologia de DRAM chamada High Bandwidth Memory (HBM).

Entre as suas vantagens, está a possibilidade de posicionar chips de memória verticalmente no SoC e ligá-los por meio de pequenas interconexões chamadas Through-Silicon Vias (TSVs). Consideravelmente mais rápida, essa solução é muito usada atualmente em servidores de inteligência artificial pela sua capacidade de atender tanto ao processamento de IAs quanto ao de GPUs .

Essa “memória de IA”, como essa tecnologia comumente é chamada, poderá ser a grande aposta da Apple para rodar LLMs . pesados no iPhone sem consumir muita energia. Ao que tudo indica, o plano da empresa é conectar uma versão móvel dessa memória à GPU do iPhone para desbloquear todos esses benefícios.

A Apple teria ainda conversado com a Samsung Electronics e a SK hynix, que estão desenvolvendo suas próprias versões da HBM móvel e são cotadas como possíveis fornecedoras. Enquanto a primeira está usando um método de empacotamento chamado Vertical Cu-post Stack (VCS), a segunda está apostando em uma técnica intitulada Vertical wire Fan-Out (VFO) — ambas com previsão para entrar na fase produção em massa depois de 2026.

É importante ressaltar, no entanto, que a HBM móvel é bem mais cara de se produzir do que a memória LPDDR usada atualmente nos iPhones, além de enfrentar problemas térmicos em aparelhos finos. Em outras palavras, caso a Apple realmente opte por essa tecnologia, ela terá que investir também em uma engenharia mais rebuscada para os seus futuros smartphones.

