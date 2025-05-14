Navegue

Acessibilidade: recurso do visionOS 3 permitirá rolagem em apps com os olhos, diz Bloomberg

Bruno Cardoso
14/05/2025 • 14:36
Ontem, falamos aqui sobre uma série de recursos de acessibilidade que a Apple está preparando para os seus próximos sistemas, incluindo o iOS 19. De acordo com informações da Bloomberg, no entanto, a empresa não parará por aí e deverá incluir no visionOS 3 outra novidade ainda não anunciada: a possibilidade de scrollar (rolar) apenas com o movimento dos olhos ao usar o headset.

Como bem sabemos, já é possível usar os olhos para selecionar itens na interface do Apple Vision Pro graças aos sensores avançadíssimos do dispositivo — ação que pode ser concluída com um gesto de pinça com os dedos. De acordo com pessoas familiarizadas com o assunto que pediram para não ser identificadas, no entanto, a empresa deseja elevar o patamar dessa funcionalidade ainda este ano.

Com o objetivo de apresentar esse recurso durante a WWDC25 (que acontecerá no próximo mês), a rolagem com os olhos funcionará em todos os apps nativos da Apple, mas a empresa também está trabalhando em uma forma de ajudar os desenvolvedores a implementar essa funcionalidade em seus softwares. Ao que tudo indica, para scrollar em uma página, o usuário precisará apenas olhar para cima ou para baixo.

Como lembrado pelo veículo, a Samsung já adotou uma solução parecida em seus smartphones do passado, a qual usava as câmeras frontais dos aparelhos para determinar a direção da rolagem. É provável, no entanto, que a opção da Apple seja muito mais precisa (e rápida), dada a quantidade bem maior de câmeras e sensores presentes na parte interna do Vision Pro — responsáveis, entre outras coisas, pelo recurso Optic ID.

Recentemente, a Maçã liberou o visionOS 2.5 que, com exceção de uma nova aba Vision no app Apple TV, não incluiu novidades significativas — coisa que ficará cada vez mais comum à medida que a apresentação do visionOS 3 se aproxima.

Armazenamento: 256GB, 512GB ou 1TB

Bruno Cardoso
