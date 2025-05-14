Navegue

App Apple Developer já está preparado para a WWDC25

Luiz Gustavo Ribeiro
14/05/2025 • 16:50
App Apple Developer atualizado para a WWDC25

Como parte dos preparativos para a WWDC25, a Apple disponibilizou hoje uma atualização do seu app Apple Developer — a qual, além de incluir correções de bugs e “várias melhorias”, também trouxe uma nova variedade de adesivos relacionados ao evento, que você pode acessar dentro do aplicativo Mensagens (Messages).

A seleção de adesivos (que são animados) deste ano inclui opções inspiradas nos Genmojis, como um dinossauro surfando, um polvo com um teclado e um porco voador. Há também um adesivo colorido “Olá” e um adesivo “Califórnia”.

Adesivo do app Apple Developer para a WWDC25
Adesivo do app Apple Developer para a WWDC25
Adesivo do app Apple Developer para a WWDC25
Adesivo do app Apple Developer para a WWDC25
Adesivo do app Apple Developer para a WWDC25
Adesivo do app Apple Developer para a WWDC25
Adesivo do app Apple Developer para a WWDC25
Adesivo do app Apple Developer para a WWDC25
Adesivo do app Apple Developer para a WWDC25
Adesivo do app Apple Developer para a WWDC25
Adesivo do app Apple Developer para a WWDC25

A WWDC25 está marcada para começar no dia 9 de junho. É quando a empresa anunciará seus próximos sistemas operacionais (como o iOS 19, macOS 16, visionOS 3 e watchOS 12, entre outros).

Os vídeos da keynote estarão disponíveis no aplicativo Apple Developer, pelo qual os desenvolvedores também terão acesso a sessões individuais. A Maçã ainda disponibiliza conteúdos da WWDC em diversas plataformas, como o site Apple Developer e o canal Apple Developer no YouTube.

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
