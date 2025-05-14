Navegue

Leitura de 2 minuto

App do Airbnb é redesenhado e ganha opções de serviços e experiências

Douglas Nascimento
14/05/2025 • 20:43

Desde o seu lançamento focado principalmente em aluguel de imóveis por temporada, o Airbnb anunciou ontem uma expansão a qual trará duas novas categorias para seu aplicativo: os Serviços Airbnb e as Experiências Airbnb. As novidades acompanham um redesenho substancial no software para acomodá-las.

Começando pelos Serviços Airbnb, eles prometem transformar a estadia dos usuários em “uma viagem incrível com serviços à sua medida”, com o lançamento inicial de 10 categorias de serviços para 260 cidades — números que deverão ser expandidos futuramente com mais ofertas e localizações.

Airbnb
Airbnb
Airbnb

Atualmente, estão disponíveis as categorias de serviços para chefs, fotografia, massagem, tratamentos de spa, treino personalizado, cabeleireiro, maquiagem, manicure, comida pronta e catering — todos com avaliação rigorosa de qualidade, bem como anfitriões experientes e de boa reputação.

Esses profissionais possuem, em média, dez anos de experiência, concluíram o processo de verificação de identidade da Airbnb e devem apresentar licenças e certificações devidamente validadas. Muitos são reconhecidos nas suas áreas, incluindo chefs de restaurantes com Estrelas MICHELIN, fotógrafos galardoados e treinadores de elite.

As Experiências Airbnb, por sua vez, são espécies de guias para lhe ajudar a encontrar e desfrutar das melhores experiências nas cidades que se está visitando. Elas serão lançadas inicialmente em 650 cidades em todo o mundo e atualizadas diariamente pela equipe do software.

Airbnb
Airbnb
Airbnb

Há experiências focadas em passeios culturais (como visitas a museus) e gastronômicos, esportes e experiências na natureza, passeios a cavalo em locais sagrados, experiências focadas em compras ou galerias de arte, ou até mesmo em exercícios, beleza e bem-estar no geral.

As Experiências Airbnb têm qualidade verificada, com foco nas competências, na reputação e na autenticidade dos anfitriões. Avaliamos os anfitriões em função de diversos fatores, como a experiência profissional, o conhecimento da cidade e as opiniões de outros viajantes.

Um visual completamente novo

Com a adição dessas novas categorias, o aplicativo do Airbnb agora conta com uma nova interface e com uma experiência de navegação redesenhada. A página de busca, por exemplo, está agora dividida em três abas principais: “Casas”, “Experiências” e “Serviços”, para refletir a pluralidade da plataforma.

Airbnb
Airbnb
Airbnb
Airbnb

O app também ganhou um separador dedicado a viagens, uma plataforma de comunicação por mensagens renovada e um perfil redesenhado para mostrar as viagens, as pessoas encontradas pelo caminho e os viajantes e anfitriões verificados em todo o mundo.

Os anfitriões também contam agora com ferramentas desenhadas especialmente para as novidades no app, como uma para criação de anúncios, uma interface para gerenciar alojamentos, serviços e experiências, um calendário e novas seções para gerenciar anúncios.

Muitas novidades, não acham?

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
