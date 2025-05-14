Apple cai e agora é a 3ª empresa mais valiosa do mundo, atrás de Microsoft e NVIDIA

Após uma alta de 4,16%, a NVIDIA [
$NVDA] ultrapassou hoje a Apple [
$AAPL] em market cap. Considerando que, no começo deste mês, a Microsoft [
$MSFT] já havia batido a Maçã e ocupado o topo do ranking das empresas mais valiosas do mundo, isso significa que agora a gigante de Cupertino está na terceira posição.
A fabricante de GPUs 1Graphic processing units, ou unidades de processamento gráfico. fechou o pregão com suas ações valendo US$135,34 — o suficiente para fazer seu valor de mercado saltar para US$3,302 trilhões.
O valor, como já mencionado, é superior ao registrado pela Apple com o fechamento do mercado. O market cap da Maçã está agora em US$3,171 trilhões (US$123 bilhões a menos), com cada ação valendo US$212,33 (-0,28%).
Como dito, a Microsoft [
$MSFT] encabeça o ranking de empresa mais valiosa do mundo, com um valor de mercado de US$3,366 trilhões e ações agora avaliadas em US$452,94 (+0,85%).
