Apple cai e agora é a 3ª empresa mais valiosa do mundo, atrás de Microsoft e NVIDIA

Após uma alta de 4,16%, a NVIDIA [ $NVDA ] ultrapassou hoje a Apple [ $AAPL ] em market cap. Considerando que, no começo deste mês, a Microsoft [ $MSFT ] já havia batido a Maçã e ocupado o topo do ranking das empresas mais valiosas do mundo, isso significa que agora a gigante de Cupertino está na terceira posição.

A fabricante de GPUs fechou o pregão com suas ações valendo US$135,34 — o suficiente para fazer seu valor de mercado saltar para US$3,302 trilhões.

O valor, como já mencionado, é superior ao registrado pela Apple com o fechamento do mercado. O market cap da Maçã está agora em US$3,171 trilhões (US$123 bilhões a menos), com cada ação valendo US$212,33 (-0,28%).