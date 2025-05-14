Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Midjourney
Logo da Apple em frente a um gráfico

Apple cai e agora é a 3ª empresa mais valiosa do mundo, atrás de Microsoft e NVIDIA

Luiz Gustavo Ribeiro
14/05/2025 • 17:19
Leitura de 1 minuto

Após uma alta de 4,16%, a NVIDIA [$NVDA] ultrapassou hoje a Apple [$AAPL] em market cap. Considerando que, no começo deste mês, a Microsoft [$MSFT] já havia batido a Maçã e ocupado o topo do ranking das empresas mais valiosas do mundo, isso significa que agora a gigante de Cupertino está na terceira posição.

Publicidade

A fabricante de GPUs 1Graphic processing units, ou unidades de processamento gráfico. fechou o pregão com suas ações valendo US$135,34 — o suficiente para fazer seu valor de mercado saltar para US$3,302 trilhões.

Posts relacionados

O valor, como já mencionado, é superior ao registrado pela Apple com o fechamento do mercado. O market cap da Maçã está agora em US$3,171 trilhões (US$123 bilhões a menos), com cada ação valendo US$212,33 (-0,28%).

Como dito, a Microsoft [$MSFT] encabeça o ranking de empresa mais valiosa do mundo, com um valor de mercado de US$3,366 trilhões e ações agora avaliadas em US$452,94 (+0,85%).

Notas de rodapé

  • 1
    Graphic processing units, ou unidades de processamento gráfico.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
Post Ant.

App Apple Developer já está preparado para a WWDC25
Próx. Post

Apple Maps agora mostra classificações e avaliações de fontes especializadas
Posts relacionados