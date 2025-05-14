Apple Maps agora mostra classificações e avaliações de fontes especializadas

A Apple divulgou hoje a adição de novos recursos ao app Mapas (Maps), os quais visam facilitar a busca e a descoberta de restaurantes, hotéis e outros estabelecimentos com rankings e insights de fontes especializadas.

Disponível a partir de hoje — inicialmente apenas nos Estados Unidos —, a função permite que usuários visualizem e pesquisem restaurantes com Estrelas MICHELIN, Green Star e Bib Gourmand e hotéis com a classificação MICHELIN Key.

Divulgação/Apple

De acordo com a Apple, o suporte a regiões adicionais fora dos EUA, bem como avaliações de outras fontes, como o The Infatuation e o Golf Digest, serão adicionados em breve.

Com a nova função, os cards dos locais no Mapas agora contam com distinções, descrições e imagens das fontes especializadas; as reservas em hotéis e restaurantes selecionados também podem ser feitas diretamente pelo app.

O Guia MICHELIN, The Infatuation e o Golf Digest são especialistas líderes do setor, nos quais os consumidores confiam para encontrar os melhores restaurantes, hotéis e campos de golfe, e estamos animados em trazer seus valiosos insights e elogios aos nossos usuários no Apple Maps. Essas novas integrações tornam o Maps um recurso ainda mais útil e integrado para os usuários descobrirem novos lugares incríveis, seja em sua cidade natal ou viajando para um lugar novo.

Para encontrar os locais do Mapas compatíveis com os novos recursos, basta utilizar os filtros de busca do app para tais distinções. Os usuários também podem consultar os guias selecionados das fontes especializadas para explorar mais opiniões e avaliações de lugares ao redor do mundo.

Hoje mais cedo, em uma nota relacionada, a Apple também adicionou uma visão detalhada de Mônaco para o Grande Prêmio de Fórmula 1.