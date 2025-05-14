Cartão de crédito Itaú Empresas já pode ser adicionado ao Apple Pay

Quem possui um cartão de crédito emitido pelo Itaú Empresas já pode adicioná-lo ao Apple Pay, conforme informações do Sorcererhat Tech.

O suporte foi anunciado pelo banco recentemente e, assim como qualquer outro cartão compatível com a carteira digital da Apple, possibilita que usuários façam pagamentos sem contato utilizando o iPhone ou o Apple Watch.

Para adicionar o seu cartão, basta abrir o app Carteira (Wallet), digitar os dados do cartão e confirmar o processo pelo app do banco. Também é possível adicioná-lo diretamente pelo app Itaú Empresas (na seção de cartões de crédito).

Outros cartões que ganharam compatibilidade recentemente

Também já são compatíveis com o Apple Pay os cartões das seguintes instituições:

Cabe mencionar também que a Revolut também tornou o cartão de débito local (real) compatível com o Apple Pay. Anteriormente, apenas o cartão multimoedas da empresa tinha suporte ao recurso da Maçã.

Você pode conferir nesse artigo todos os cartões compatíveis com o Apple Pay no Brasil até o momento.