Cartão de crédito Itaú Empresas já pode ser adicionado ao Apple Pay

Além dele, muitos outros foram adicionados recentemente ao sistema de pagamento sem contato da Apple
Luiz Gustavo Ribeiro
14/05/2025 • 15:49

Quem possui um cartão de crédito emitido pelo Itaú Empresas já pode adicioná-lo ao Apple Pay, conforme informações do Sorcererhat Tech.

O suporte foi anunciado pelo banco recentemente e, assim como qualquer outro cartão compatível com a carteira digital da Apple, possibilita que usuários façam pagamentos sem contato utilizando o iPhone ou o Apple Watch.

Cartão de crédito Itaú Empresas no Apple Pay
Imagem: Sorcererhat Tech

Para adicionar o seu cartão, basta abrir o app Carteira (Wallet), digitar os dados do cartão e confirmar o processo pelo app do banco. Também é possível adicioná-lo diretamente pelo app Itaú Empresas (na seção de cartões de crédito).

Outros cartões que ganharam compatibilidade recentemente

Também já são compatíveis com o Apple Pay os cartões das seguintes instituições:

Cabe mencionar também que a Revolut também tornou o cartão de débito local (real) compatível com o Apple Pay. Anteriormente, apenas o cartão multimoedas da empresa tinha suporte ao recurso da Maçã.

Você pode conferir nesse artigo todos os cartões compatíveis com o Apple Pay no Brasil até o momento.

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
