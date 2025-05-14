Navegue

Como economizar bateria em iPads com 5G

Pedro Henrique Nunes
14/05/2025 • 07:30
Leitura de 1 minuto

Há alguns anos, a Apple oferece modelos de iPads com uma conexão 5G, permitindo usar os dados móveis enquanto você está com o tablet na rua ou em algum lugar onde não haja uma rede Wi-Fi.

Porém, tamanha velocidade traz um ponto fraco: o alto consumo da bateria. Felizmente, a Maçã oferece a possibilidade de ativar o chamado Modo de Dados Inteligentes para otimizar a vida útil da célula.

Confira como habilitar isso! 🔋

Abra os Ajustes (Settings) e toque em “Celular”. Depois, vá até “Opções de Dados Celulares” e entre em “Modo de Dados”. Em seguida, escolha “5G Automático”.

Com isso, o tablet alternará automaticamente para redes LTE (4G) quando as velocidades de 5G não oferecerem um desempenho que seja notavelmente melhor, economizando assim bateria.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

