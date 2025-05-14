Navegue

Pessoa usando o MacBook Air M2

Como evitar interferências no Bluetooth e Wi-Fi entre os seus aparelhos

Pedro Henrique Nunes
14/05/2025 • 08:00
Leitura de 2 minuto

Não é raro vermos casos de usuários que estejam enfrentando algum tipo de problema ocasionado por interferências em dispositivos eletrônicos via Bluetooth ou redes Wi-Fi em seus aparelhos e acessórios.

Isso pode resultar em um mau desempenho ou desconexão de produtos e acessórios, além de uma conexão instável, áudio via Bluetooth pulando, cortando ou com zumbidos, entre outras coisas.

Caso esteja enfrentando problemas relacionados a isso, mostraremos a seguir como tentar reduzir essa interferência! 😉

  • Aproxime o dispositivo Wi-Fi do roteador ou os dispositivos Bluetooth que estão conectados uns aos outros.
  • Evite o uso dos aparelhos sem fio próximos a fontes que sejam comuns de causarem interferências, como é o caso de cabos de alimentação, fornos de microondas, lâmpadas fluorescentes, câmeras de vídeo sem fio e também telefones sem fio.
  • Caso tenha múltiplos dispositivos e acessórios que usam a mesma faixa de frequência sem fio, reduza o número deles. Caso o roteador Wi-Fi seja compatível com as duas bandas (2,4GHz e 5GHz), conecte mais dispositivos Wi-Fi à banda de 5GHz para ajudar.
  • Configure o seu roteador para que ele use uma banda de Wi-Fi diferente ou faça-o buscar o canal que tenha a menor interferência.

A Apple também dá algumas dicas que podem lhe ajudar caso esteja usando dispositivos USB 3 ou Thunderbolt 3 com o seu Mac e que podem estar com interferência nos dispositivos sem fio próximos.

São elas:

  • Experimente usar um cabo USB ou Thunderbolt 3 protegido e que seja de alta qualidade com cada aparelho.
  • Mantenha afastados os dispositivos USB 3 ou Thunderbolt 3 dos dispositivos sem fio.
  • Evite colocar os dispositivos em cima do seu Mac.
  • Mantenha desligados os aparelhos que não estiverem em uso ativo.

Simples, não?! 😊

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
