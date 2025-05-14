Navegue

Como transferir um eSIM para um novo iPhone

Pedro Henrique Nunes
14/05/2025 • 07:00
Quando a Apple passou a disponibilizar a possibilidade de usar eSIMs nos iPhones e iPads, ela facilitou a vida de muita gente — já que não é mais necessário lidar com as versões físicas desse componente.

O quesito segurança também é algo que joga a favor do eSIM, já que deixou de ser possível abrir a bandeja do chip para se livrar dele. Contudo, era um pouco difícil migrar a sua linha telefônica de um aparelho para outro utilizando a versão eletrônica do cartão SIM, já que isso envolvia ter que entrar em contato com a sua operadora ou até mesmo visitar uma loja.

Agora, não mais! Em alguns passos simples, é possível transferir a sua linha do iPhone antigo para o novo sem nem precisar recorrer à sua operadora.

Veja como é fácil fazer isso entre os iPhones! 📱

Quais operadoras suportam isso?

Conforme o MacMagazine já apurou anteriormente, as operadoras Vivo, TIM e Claro já oferecem a transferência de eSIMs entre aparelhos.

Como fazer a transferência de eSIM

Antes de mais nada, certifique-se de que você está com a sessão iniciada em ambos os iPhones com a mesma Conta Apple ou que o seu iPhone anterior está desbloqueado com o código do dispositivo, próximo ao aparelho novo (com o Bluetooth ativado) e usando o iOS 16 ou versões mais recentes.

  1. No iPhone novo, abra os Ajustes (Settings).
  2. Toque em “Celular” e vá em “Adicionar eSIM”.
  3. Escolha um plano celular para transferir do outro telefone.
    • Caso não veja a lista dos números, toque em “Transferir de um iPhone por Perto” — para isso, os dois iPhones precisam estar com o iOS 16 ou posterior.
  1. Confira as instruções no iPhone antigo para confirmar a transferência.
    • Para confirmar, selecione “Transferir” ou insira o código de verificação exibido no novo iPhone, se solicitado.
  2. Aguarde até que a ativação do plano celular no novo iPhone seja completada. O eSIM no aparelho antigo será desativado quando o plano de celular for ativado no novo aparelho.
  3. Pode ser que, durante a finalização, a mensagem “Termine a Configuração do Plano Celular [nome da operadora]” apareça. Selecione-a para ser redirecionado para o site da operadora, a fim de transferir o eSIM.

Bem simples, né?

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
