Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

ECOVACS lança novos robôs aspiradores com suporte ao HomeKit

Douglas Nascimento
14/05/2025 • 08:35
ECOVACS

A ECOVACS lançou ontem dois novos modelos de DEEBOTs (como se chamam os robôs de limpeza doméstica da empresa): o X9 PRO OMNI (um modelo topo-de-linha) e o intermediário T80 OMNI. Expandindo a linha Roller Mop da empresa, eles são compatíveis com o padrão Matter — ou seja, podem ser integrados ao ecossistema de casa inteligente da Apple (o HomeKit).

Publicidade

Como todos os outros robôs Roller Mop, os dois novos lançamentos foram projetados para eliminar a reutilização de água suja durante a limpeza, contando com tanques de água limpa e suja separados — fornecendo ao esfregão água limpa em movimento enquanto isola a água suja.

Posts relacionados

Fornecendo 16x mais pressão do que as almofadas de esfregão típicas, os dois robôs também contam com a tecnologia ZeroTangle 3.0, a qual oferece um design para lá de engenhoso a fim de prevenir que fios de cabelo se enrolem nas escovas, aumentando a durabilidade dos produtos.

Outra tecnologia interessante (essa, disponível apenas no X9 PRO OMNI) é a BLAST, a qual usa uma sucção turbinada baseada em fluxo de ar para melhorar de forma significativa a eficiência da limpeza — especialmente na remoção de poeira de carpetes e na coleta de sujeiras pesadas.

Publicidade

O destaque do T80 OMNI, por sua vez, é a tecnologia AI Instant Re-Mop 2.0, um sistema que detecta automaticamente manchas no chão e usa inteligência artificial para decidir como limpá-las, adaptando o modo de limpeza ao nível de sujeira apresentado.

Falando em preço e disponibilidade, os dois produtos já estão disponíveis no site da ECOVACS. Enquanto o X9 PRO OMNI pode ser comprado por US$1.600 (com desconto de lançamento de US$300), o T80 OMNI custa US$1.200 (atualmente, com um desconto de 10%).

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via MacRumors

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
Post Ant.

Como evitar interferências no Bluetooth e Wi-Fi entre os seus aparelhos
Próx. Post

Rumor: “iPhone 18 Pro” deverá mesmo contar com Face ID sob a tela
Posts relacionados