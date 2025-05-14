ECOVACS lança novos robôs aspiradores com suporte ao HomeKit

A ECOVACS lançou ontem dois novos modelos de DEEBOTs (como se chamam os robôs de limpeza doméstica da empresa): o X9 PRO OMNI (um modelo topo-de-linha) e o intermediário T80 OMNI. Expandindo a linha Roller Mop da empresa, eles são compatíveis com o padrão Matter — ou seja, podem ser integrados ao ecossistema de casa inteligente da Apple (o HomeKit).

Como todos os outros robôs Roller Mop, os dois novos lançamentos foram projetados para eliminar a reutilização de água suja durante a limpeza, contando com tanques de água limpa e suja separados — fornecendo ao esfregão água limpa em movimento enquanto isola a água suja.

Fornecendo 16x mais pressão do que as almofadas de esfregão típicas, os dois robôs também contam com a tecnologia ZeroTangle 3.0, a qual oferece um design para lá de engenhoso a fim de prevenir que fios de cabelo se enrolem nas escovas, aumentando a durabilidade dos produtos.

Outra tecnologia interessante (essa, disponível apenas no X9 PRO OMNI) é a BLAST, a qual usa uma sucção turbinada baseada em fluxo de ar para melhorar de forma significativa a eficiência da limpeza — especialmente na remoção de poeira de carpetes e na coleta de sujeiras pesadas.

O destaque do T80 OMNI, por sua vez, é a tecnologia AI Instant Re-Mop 2.0, um sistema que detecta automaticamente manchas no chão e usa inteligência artificial para decidir como limpá-las, adaptando o modo de limpeza ao nível de sujeira apresentado.

Falando em preço e disponibilidade, os dois produtos já estão disponíveis no site da ECOVACS. Enquanto o X9 PRO OMNI pode ser comprado por US$1.600 (com desconto de lançamento de US$300), o T80 OMNI custa US$1.200 (atualmente, com um desconto de 10%).

