iPhones são vendidos com descontos na China após queda nas vendas

Segundo informações da agência de notícias Reuters, lojas online na China estão vendendo iPhones por preços bem abaixo dos praticados oficialmente pela Apple — o que seria uma tentativa de reverter a queda nas vendas dos aparelhos da empresa no país.

O iPhone 16 Pro de 128GB, por exemplo, está sendo vendido com um desconto de 2.530 yuans (cerca de R$1.963) em relação ao preço oficial da Maçã (que é de ¥7.000) na JD.com, enquanto o Alibaba oferece um desconto de ¥2.500 (R$1.942) no preço aparelho.

A agência não conseguiu verificar se esses descontos estão sendo oferecidos pelas lojas ou pela própria Apple, mas afirmou que eles já incluem subsídios do governo para estimular o consumo no país — um projeto que tem entre seus principais alvos os smartphones.

Os descontos são bastante importantes após uma queda de 9% nas remessas de iPhones no país no primeiro trimestre. É uma tendência contrária à apresentada por empresas chinesas — como a Xiaomi e a HUAWEI, que cresceram 40% e 10% no mesmo período, respectivamente.

Dados da Academia Chinesa de Tecnologia da Informação e Comunicações, como informou o MacRumors, mostram que marcas não chinesas caíram quase 50% em um ano — algo que certamente foi impulsionado pela Apple, que é a estrangeira mais proeminente no país.

Ao oferecer descontos, se tenta reverter essa tendência. É um tipo de oferta não é inédito no país, uma vez que até mesmo a própria Apple já ofereceu descontos bem interessantes em seu site oficial — algo que, infelizmente, parece estar longe de acontecer por aqui.

