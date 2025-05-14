Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

iPhones são vendidos com descontos na China após queda nas vendas

Douglas Nascimento
14/05/2025 • 11:08
ChinaImages/Depositphotos
iPhones 16 Pro expostos em loja

Segundo informações da agência de notícias Reuters, lojas online na China estão vendendo iPhones por preços bem abaixo dos praticados oficialmente pela Apple — o que seria uma tentativa de reverter a queda nas vendas dos aparelhos da empresa no país.

Publicidade

O iPhone 16 Pro de 128GB, por exemplo, está sendo vendido com um desconto de 2.530 yuans (cerca de R$1.963) em relação ao preço oficial da Maçã (que é de ¥7.000) na JD.com, enquanto o Alibaba oferece um desconto de ¥2.500 (R$1.942) no preço aparelho.

Posts relacionados

A agência não conseguiu verificar se esses descontos estão sendo oferecidos pelas lojas ou pela própria Apple, mas afirmou que eles já incluem subsídios do governo para estimular o consumo no país — um projeto que tem entre seus principais alvos os smartphones.

Os descontos são bastante importantes após uma queda de 9% nas remessas de iPhones no país no primeiro trimestre. É uma tendência contrária à apresentada por empresas chinesas — como a Xiaomi e a HUAWEI, que cresceram 40% e 10% no mesmo período, respectivamente.

Publicidade

Dados da Academia Chinesa de Tecnologia da Informação e Comunicações, como informou o MacRumors, mostram que marcas não chinesas caíram quase 50% em um ano — algo que certamente foi impulsionado pela Apple, que é a estrangeira mais proeminente no país.

Ao oferecer descontos, se tenta reverter essa tendência. É um tipo de oferta não é inédito no país, uma vez que até mesmo a própria Apple já ofereceu descontos bem interessantes em seu site oficial — algo que, infelizmente, parece estar longe de acontecer por aqui.

iPhones 16 Pro e 16 Pro Max (miniatura)
Comprar iPhones 16 Pro e 16 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10
Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x
Cores: Titânio-deserto, Titânio natural, Titânio branco ou Titânio preto
Capacidades: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB
iPhones 16 e 16 Plus (miniatura)
Comprar iPhones 16 e 16 Plus de Apple Preço à vista: a partir de R$7.019,10
Preço parcelado: a partir de R$7.799,00 em até 12x
Cores: ultramarino, verde-acinzentado, rosa, branco ou preto
Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB
iPhone 16e (miniatura)
Comprar iPhone 16e de Apple Preço à vista: a partir de R$5.219,10
Preço parcelado: a partir de R$5.799,00 em até 12x
Cor: branco ou preto
Capacidade: 128GB, 256GB ou 512GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
Post Ant.

20 anos de iPhone: Apple prepara grandes mudanças de tela e memória para 2027, diz site
Próx. Post

Mapas da Apple ganham visão detalhada de Mônaco para o GP de Fórmula 1
Posts relacionados