Mapas da Apple ganham visão detalhada de Mônaco para o GP de Fórmula 1

Douglas Nascimento
14/05/2025 • 11:44
Divulgação/Apple

A Apple anunciou hoje que oferecerá uma experiência para lá de especial no aplicativo Mapas (Maps) para Mônaco, onde acontecerá o Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1, marcado neste ano para o dia 25 de maio.

Prestes a levar aos cinemas o aguardado filme sobre a competição, a empresa aguçará o interesse no GP com uma nova experiência detalhada da cidade-estado em Monte Carlo — algo que está disponível já a partir de hoje.

Com essa nova experiência, usuários poderão acompanhar com facilidade renderizações em 3D mais detalhadas de pontos de referência, bem como versões diurnas e noturnas e a pista de corrida marcada em vermelho.

Incluindo ainda detalhes como marcações de rodoviárias e ciclovias, os mapas ficarão mais especiais nos dias de corrida, com a adição de detalhes interessantes como arquibancadas e a linha de chegada.

Além disso, é possível visualizar uma série de referências à Fórmula 1 em vários locais, como carros de corrida escondidos que certamente não deixarão você esquecer do evento a ser sediado no local.

Bem interessante, não acham? 🏁

via CNET

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
