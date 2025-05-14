Navegue

Leitura de 1 minuto

Mesmo com menos lançamentos, gastos com jogos mobile subiram em 2024

Luiz Gustavo Ribeiro
14/05/2025 • 14:17
Jogos mobile no iOS

Dados da Appfigures vistos pela Bloomberg indicam que, em 2024, foram lançados 43% menos jogos mobile do que no ano anterior — mas isso não prejudicou o faturamento do setor no período.

Mais precisamente, embora tenham sido lançados 126 mil jogos mobile no ano passado (na App Store e no Google Play), ante 222 mil em 2023, os gastos com jogos aumentaram em 4%, atingindo US$65,7 bilhões.

Além disso, novos títulos levaram menos tempo do que nunca para atingir US$1 milhão em receita: apenas 106 dias (ante 194 em 2023). Ao mesmo tempo, menos jogos estão chegando lá, sendo que em 2024 apenas 399 games conquistaram isso.

Entre as desenvolvedoras, a Tencent liderou o ranking em faturamento, seguida pela Scopely. Já entre os jogos, os favoritos de longa data Honor of Kings e Peacekeeper Elite (versão asiática de PUBG MOBILE) estão no topo da arrecadação global.

Por fim, a pesquisa também indicou que os americanos são os que mais gastam com jogos no mundo (em média de US$6,43 por download), mais de quatro vezes a média global de US$1,52 por download.

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
