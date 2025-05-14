Navegue

Meta adiciona marcadores de batida e mais efeitos de vídeo ao app Edits

Lucas Miranda Magalhães
14/05/2025 • 19:15

O Edits, app de criação e edição de vídeo da Meta, recebeu novos recursos em sua atualização mais recente — que chega menos de uma semana após a liberação da última versão.

A atualização da semana passada trouxe diversas funcionalidades já prometidas pela Meta no lançamento do app; a mais recente não fica para trás, acrescentando recursos como marcadores de batida, novos efeitos de vídeo e dicas de inspirações.

Os marcadores de batida podem ser detectados automaticamente e adicionados na edição dos vídeos para alinhar clipes, transições, texto e sobreposições com o áudio utilizado. Também estão sendo liberados mais efeitos de vídeo, incluindo novas animações predefinidas e mudanças visuais, as quais podem se aplicar a todo o seu vídeo.

Novidades… 🤳 Atualize seu aplicativo Edits hoje mesmo para encontrar mais inspiração, efeitos de vídeo e a possibilidade de adicionar marcadores de batida para ajudar a alinhar clipes, texto e sobreposições com áudio durante a edição. Deslize para saber mais — e comente abaixo para nos dizer quais recursos você gostaria que adicionássemos em seguida!

Por fim, o recurso de atualizações de inspiração será implementado em fase de teste no update. Ele ajuda os criadores a encontrarem inspiração para seus vídeos, navegando por Reels feitos com o Edits ou por outros criadores. Além disso, é possível criar novos conteúdos com base nos áudios descobertos, bem como salvar Reels em alta para mais tarde.

O Edits tem o objetivo de implementar em seus vídeos cada vez mais recursos de edição e ferramentas criativas, a fim de captar o máximo possível de usuários. A nova versão já está disponível na App Store.

