Novo recurso do TikTok usa IA para animar imagens estáticas nos stories

Bruno Cardoso
14/05/2025 • 15:44

O TikTok anunciou hoje um novo recurso chamado TikTok AI Alive que, como o seu nome indica, usa inteligência artificial generativa para “dar vida” a imagens estáticas, transformando-as em clipes curtos.

Feita especificamente para os TikTok Stories, essa novidade só pode ser acessada pela câmera nativa da rede social, a qual pode ser acessada pela caixa de entrada do app. Para usá-la é preciso, primeiro, escolher uma foto da sua galeria e, depois, tocar em “AI Alive” (na barra lateral).

Feito isso, o TikTok irá sugerir alguns prompts para transformar a imagem em algo “vivo”, mas você também pode digitar o que quiser manualmente. Como é de costume desse tipo de coisa, os resultados podem variar em questão de qualidade — nada que não dê para ser contornado com múltiplos pedidos, é claro.

[…] Imagine capturar uma foto serena de um pôr do sol e transformá-la sem esforço em um clipe cinematográfico: o céu muda gradualmente de tom, as nuvens flutuam preguiçosamente e os sons ambientes das ondas quebrando ao longe dão vida à cena. Ou tire uma selfie em grupo e a transforme em uma memória animada e vibrante que destaca os gestos e expressões sutis de amigos ou familiares. […]

Assim com acontece com stories normais, o vídeo é publicado nos feeds “Seguindo” e “Para você”, bem como no carrossel de stories presente no topo da caixa de entrada na foto do usuário, na aba “Perfil”. Todos os stories criados com a ajuda dessa ferramenta, é importante ressaltar, contam com uma rótulo que diz aos seus seguidores se tratar de um conteúdo gerado por IA.

O TikTok AI Alive está sendo liberado aos poucos, então pode ser que ele demore para pintar no seu app. Para aumentar as suas chances de receber a novidade logo, certifique-se de atualizar o aplicativo da rede social pela App Store.

via Engadget

Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
