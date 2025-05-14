Oferta: iPhone 16e (256GB) com 23% de desconto!

O iPhone 16e foi lançado recentemente para ser o smartphone “mais barato” da linha da Apple. Em sua lista de especificações, há vários recursos bacanas para quem quer um iPhone, mas não pode gastar tanto em um modelo 16 ou 16 Pro, por exemplo.

Ele possui uma tela de 6,1 polegadas, um sistema de câmera 2-em-1 Fusion de 48 megapixels, além do processador A18 e o botão de Ação (Action Button). Ele também é compatível com a Apple Intelligence, já disponível em português (Brasil).

Se você está atrás desse modelo, hoje a Amazon está com uma promoção excelente. Trata-se da versão de 256GB, nas cores branca ou preta. Ele está saindo por R$5.098,89.

Parcelado: de R$6.599,00 por R$5.098,89 em até 12x

Se levarmos em conta que o preço tabelado desse modelo aqui no Brasil é de R$6.599, estamos diante de um desconto de 23%. Esse valor ainda pode ser dividido em até 12 vezes nos cartões de crédito.

Já para quem preferir pagar à vista, o preço fica melhor: ele cai para R$4.589 — representando também um desconto de 23% em relação ao preço à vista da Apple, de R$5.939,10.

Todos os descontos de promoções divulgadas pelo MacMagazine são calculados com base nos preços sugeridos pela Apple ou por outras fabricantes. Pode ser que um determinado produto seja comumente encontrado por valores inferiores em redes varejistas, mas a nossa base de comparação é sempre em cima das tabelas oficiais.

