OpenAI libera modelos GPT-4.1/4.1 mini para usuários do ChatGPT

A OpenAI está disponibilizando seus mais recentes modelos de inteligência artificial, GPT-4.1 e GPT-4.1 mini, para usuários do ChatGPT. Mais precisamente, assinantes dos planos ChatGPT Plus, Pro e Team agora têm acesso a ambos — enquanto usuários gratuitos podem aproveitar apenas o último.

Como resultado dessa atualização, a OpenAI está removendo o GPT-4.0 mini do ChatGPT para todos os usuários.

By popular request, GPT-4.1 will be available directly in ChatGPT starting today.



GPT-4.1 is a specialized model that excels at coding tasks & instruction following. Because it’s faster, it’s a great alternative to OpenAI o3 & o4-mini for everyday coding needs. — OpenAI (@OpenAI) May 14, 2025 Atendendo a pedidos, o GPT-4.1 estará disponível diretamente no ChatGPT a partir de hoje.

O GPT-4.1 é um modelo especializado que se destaca em tarefas de programação e acompanhamento de instruções. Por ser mais rápido, é uma ótima alternativa ao o3 e o4-mini da OpenAI para necessidades diárias de codificação.

A OpenAI lançou o GPT-4.1 e o GPT-4.1 mini em abril (além do GPT‑4.1 nano), mas apenas disponibilizou os modelos por meio da sua API voltada para desenvolvedores.

O GPT-4.1 se destaca em programação e acompanhamento de instruções em comparação com o GPT-4o, de acordo com a OpenAI, sendo também mais rápido do que os modelos de raciocínio o3 e o4-mini.

Após críticas relacionadas à transparência no desenvolvimento do modelo, a OpenAI está divulgando mais informações sobre o GPT-4.1 e todos os seus modelos de IA. Ela se comprometeu a publicar os resultados das suas avaliações internas de segurança de modelos de IA com mais frequência — disponíveis no novo safety evaluations hub —, como parte de um esforço para aumentar a transparência.