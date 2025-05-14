Promoções na App Store: Dungeons of Dreadrock 2, Ninja Boy Adventures – Bomberman edition, QuickScanner Pro e mais!

Para esta quarta-feira, confira, aproveite e economize com a nossa seleção de promoções na App Store!

Dungeons of Dreadrock 2, criado por Christoph Minnameier, é um jogo de aventura e quebra-cabeças — e nosso destaque do dia.

Navegue por seus sonhos, conquiste cavernas e desafie o rei, em busca do sucesso em suas missões.

Como sacerdotisa da Ordem da Chama, você foi enviada à Montanha Dreadrock. Resolva enigmas através de 100 níveis feitos à mão, descendo às profundezas ancestrais em sua missão de explorar as cavernas antigas e desvendar a Coroa da Sabedoria. Episódio 2 da Trilogia Dungeons of Dreadrock.

Confira um vídeo do jogo:

Aproveite a oferta e boa diversão!

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam mais de R$130 em descontos:

Jogos

Puzzles.

Jogo de estratégia.

Explore, descubra e fuja!

Aplicativos

Escaneamento de documentos.

Utilitário para impressão.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🛸