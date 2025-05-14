Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Promoções na App Store: Dungeons of Dreadrock 2, Ninja Boy Adventures – Bomberman edition, QuickScanner Pro e mais!

Marcelo Melo
14/05/2025 • 16:35

Para esta quarta-feira, confira, aproveite e economize com a nossa seleção de promoções na App Store!

Publicidade

Dungeons of Dreadrock 2, criado por Christoph Minnameier, é um jogo de aventura e quebra-cabeças — e nosso destaque do dia.

Navegue por seus sonhos, conquiste cavernas e desafie o rei, em busca do sucesso em suas missões.

Como sacerdotisa da Ordem da Chama, você foi enviada à Montanha Dreadrock. Resolva enigmas através de 100 níveis feitos à mão, descendo às profundezas ancestrais em sua missão de explorar as cavernas antigas e desvendar a Coroa da Sabedoria. Episódio 2 da Trilogia Dungeons of Dreadrock.

Confira um vídeo do jogo:

YouTube video

Aproveite a oferta e boa diversão!

Publicidade

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam mais de R$130 em descontos:

Jogos

Puzzles.

Publicidade

Jogo de estratégia.

Explore, descubra e fuja!

Aplicativos

Escaneamento de documentos.

Publicidade

Utilitário para impressão.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🛸

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Marcelo Melo
Brasiliense, adora viajar, esportes, games e cinema. Pós-graduado em Administração e Marketing pela FGV, além do trabalho ministra workshops e dá consultoria sobre tecnologia. Desde 2005, quando ganhou o seu primeiro iBook, não largou mais o mundo Apple.
Post Ant.

Serviço de streaming Max anuncia que voltará a se chamar… HBO Max! [atualizado]
Próx. Post

Tribunal do Cade decide manter medida preventiva contra a App Store por unanimidade
Posts relacionados