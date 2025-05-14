Rumor: “iPhone 18 Pro” deverá mesmo contar com Face ID sob a tela

Mais uma fonte da indústria corroborou o rumor de que a Apple colocará o Face ID sob a tela dos iPhones já no ano que vem — especialmente nos “iPhones 18 Pro”, os quais deverão ser os modelos mais avançados a serem lançados pela empresa em 2026.

Publicidade

O especialista em telas Ross Young afirmou ontem no X (ex-Twitter) que o CEO da OTI Lumionics, Michael Helander, disse em uma conferência de negócios que a empresa espera que aparelhos com Face ID sob a tela usando seus materiais estejam disponíveis no ano que vem.

Segundo Young, essa afirmação sugere justamente que os “iPhones 18 Pro” contarão com a tecnologia de Face ID sob a tela — algo que vem sendo especulado há bastante tempo no campo dos rumores e que potencialmente diminuirá bem o recorte na tela frontal do aparelho.

O único recorte ainda necessário seria um para a câmera frontal. Ao ser questionado, o especialista afirmou que ainda não teremos uma câmera sob a tela no ano que vem, uma vez que a tecnologia para tal ainda precisa de mais tempo para ser desenvolvida pela Apple.

No mercado, vale recordar, já existem aparelhos com o sistema operacional Android que apresentam a câmera frontal sob a tela. No entanto, eles costumam apresentar problemas relacionados à qualidade da imagem gerada — coisa que a Apple certamente quer evitar.

Comprar iPhones 16 Pro e 16 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10

Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x

Cores: Titânio-deserto, Titânio natural, Titânio branco ou Titânio preto

Capacidades: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB

Comprar iPhones 16 e 16 Plus de Apple Preço à vista: a partir de R$7.019,10

Preço parcelado: a partir de R$7.799,00 em até 12x

Cores: ultramarino, verde-acinzentado, rosa, branco ou preto

Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB

Comprar iPhone 16e de Apple Preço à vista: a partir de R$5.219,10

Preço parcelado: a partir de R$5.799,00 em até 12x

Cor: branco ou preto

Capacidade: 128GB, 256GB ou 512GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via MacRumors