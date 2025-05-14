Samsung tira sarro do design do iPhone em comerciais do Galaxy S25 Edge

A Samsung lançou nesta semana, após meses de espera, o Galaxy S25 Edge, que se destaca pelo seu design ultrafino e pela sua leveza — e é claro que a empresa usaria isso como vantagem para tirar sarro do design do iPhone.

Em dois novos vídeos promocionais, publicados no Instagram da @samsungkorea, a companhia compara o Galaxy S25 Edge com o iPhone 16 Pro. Embora ela não o cite nominalmente, referindo-se apenas como “Outro Telefone”, o design (e certos detalhes dos vídeos) entrega que trata-se do referido modelo.

No primeiro comercial, os dispositivos passam por uma esteira rolante com várias barreiras que ficam cada vez mais estreitas. Em um determinado momento, o iPhone 16 Pro não consegue passar pelo obstáculo com 8mm (afinal, ele possui 8,3mm), enquanto o Galaxy S25 Edge vai até o de 5,8mm, justamente a sua espessura.

No segundo vídeo, o destaque vai para o peso, de modo que ambos os aparelhos são sustentados por 61 balões inicialmente e, com 55 balões, o iPhone 16 Pro vai ao chão. Tecnicamente, enquanto o iPhone 16 Pro possui 199 gramas, o Galaxy S25 Edge pesa 163 gramas.

Naturalmente, foi muito oportuno para a Samsung anunciar e lançar um aparelho ultrafino antes da Apple. Isso porque, se os rumores se concretizarem, o chamado “iPhone 17 Air” (ou “Slim”) poderá ter cerca de 5,5mm na sua parte mais fina e certamente baterá de frente com o novo modelo da gigante sul-coreana.

