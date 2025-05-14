Serviço de streaming Max anuncia que voltará a se chamar… HBO Max! [atualizado]

A Warner Bros. Discovery (WBD) decidiu voltar atrás em sua decisão de renomear a sua plataforma de séries e filmes de HBO Max para apenas Max e, depois de dois anos, o streaming retornará ao seu antigo nome.

A mudança foi anunciada na apresentação da companhia no Upfront e comunicada à imprensa em suas redes sociais. A troca oficial do nome ocorrerá no inverno deste ano. No Brasil, o streaming mudou de HBO Max para Max há cerca de um ano e três meses, em fevereiro de 2024.

O que está morto não pode morrer. HBO Max volta em breve. Mesmo app, nome quase novo. pic.twitter.com/LjNirPgWav — Max Brasil (@StreamMaxBR) May 14, 2025

Quando a troca de nomes para Max foi anunciada, em abril de 2023, o streaming foi reformulado com nova interface e recursos reposicionados para refletir novas ideias, como de ser “o serviço máximo”.

A mudança também eliminava confusão em relação aos conteúdos, já que o antigo nome — e agora novo, de novo — HBO Max não incluía apenas produções da HBO, mas sim de todas as produtoras de conteúdo da DC, Discovery Channel, Cartoon Network, Adult Swim, H&H e outras. Os conteúdos, inclusive, contam com diversos títulos voltados ao público infantil, o que justificava mais uma vez a troca de nome para Max, já que grande parte do público associa a marca HBO a conteúdos adultos.

O nome Max, contudo, pode ter soado genérico demais, e recebeu diversas críticas de usuários e espectadores, o que fez com que a WBD reavaliasse a sua decisão. Segundo a empresa em comunicado à imprensa, o nome HBO Max retorna para “impulsionar ainda mais o serviço e ampliar a exclusividade que os assinantes podem esperar dele”.

Seria esse o primeiro caso de Transtorno Dissociativo de Identidade (TDI) em pessoa jurídica? pic.twitter.com/gR9CKnrIjU — Bruno Carvalho (@ligadoemserie) May 14, 2025

Com o rumo que estamos seguindo e o forte impulso que estamos desfrutando, acreditamos que o HBO Max representa muito melhor nossa proposta atual ao consumidor. E ele declara claramente nossa promessa implícita de entregar conteúdo reconhecido como único e, parafraseando o que sempre dissemos na HBO, que vale a pena pagar.

Provavelmente, a decisão foi tomada para voltar a dar mais foco à programação de qualidade da HBO, em vez de priorizar um grande volume de conteúdo diversificado — ainda mais depois de rumores de que a WBD havia removido horas de diversos títulos no início deste mês, indicando uma possível divisão do conteúdo da Warner e da Discovery.

Conforme divulgação oficial, a "nova" HBO Max manterá a mesma divisão interna hoje: Originais HBO, Originais Max, Warner e DC. CURIOSAMENTE a divulgação oficial omite "Discovery" da parte que fala sobre "conteúdos de prestígio"🧐 https://t.co/WPl8KaaQJ2 — Bruno Carvalho (@ligadoemserie) May 14, 2025

É possível que as produções da Discovery, que foram parte da causa da mudança de nome para Max, não estejam gerando lucro e engajamento suficientes para o streaming, que agora não os vê mais como prioridade e deseja voltar a ter mais afinidade com o perfil da HBO.

sim, tenho várias personalidades (igual vocês) pic.twitter.com/AjUYrEkHUE — Max Brasil (@StreamMaxBR) May 14, 2025

De qualquer maneira, a decisão repentina de voltar atrás no nome do streaming gerou confusão e memes por parte dos usuários — e até da própria plataforma, nas redes sociais.

via TechCrunch, The Verge

Atualização, por Bruno Cardoso09/07/2025 às 10:09

O HBO Max já está de volta entre nós! Como notado pelo MacRumors, a Warner Bros. Discovery (WBD) concluiu hoje o processo de retorno do seu serviço de streaming ao seu antigo nome.

A mudança, vale notar, já está valendo no Brasil — um contraste e tanto em relação à última transição, que demorou meses para rolar por aqui, como comentamos na época.