Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 3 minuto

Serviço de streaming Max anuncia que voltará a se chamar… HBO Max! [atualizado]

Lucas Miranda Magalhães
14/05/2025 • 16:26
Logo do HBO Max

A Warner Bros. Discovery (WBD) decidiu voltar atrás em sua decisão de renomear a sua plataforma de séries e filmes de HBO Max para apenas Max e, depois de dois anos, o streaming retornará ao seu antigo nome.

Publicidade

A mudança foi anunciada na apresentação da companhia no Upfront e comunicada à imprensa em suas redes sociais. A troca oficial do nome ocorrerá no inverno deste ano. No Brasil, o streaming mudou de HBO Max para Max há cerca de um ano e três meses, em fevereiro de 2024.

Quando a troca de nomes para Max foi anunciada, em abril de 2023, o streaming foi reformulado com nova interface e recursos reposicionados para refletir novas ideias, como de ser “o serviço máximo”.

A mudança também eliminava confusão em relação aos conteúdos, já que o antigo nome — e agora novo, de novo — HBO Max não incluía apenas produções da HBO, mas sim de todas as produtoras de conteúdo da DC, Discovery Channel, Cartoon Network, Adult Swim, H&H e outras. Os conteúdos, inclusive, contam com diversos títulos voltados ao público infantil, o que justificava mais uma vez a troca de nome para Max, já que grande parte do público associa a marca HBO a conteúdos adultos.

O nome Max, contudo, pode ter soado genérico demais, e recebeu diversas críticas de usuários e espectadores, o que fez com que a WBD reavaliasse a sua decisão. Segundo a empresa em comunicado à imprensa, o nome HBO Max retorna para “impulsionar ainda mais o serviço e ampliar a exclusividade que os assinantes podem esperar dele”.

Com o rumo que estamos seguindo e o forte impulso que estamos desfrutando, acreditamos que o HBO Max representa muito melhor nossa proposta atual ao consumidor. E ele declara claramente nossa promessa implícita de entregar conteúdo reconhecido como único e, parafraseando o que sempre dissemos na HBO, que vale a pena pagar.

Provavelmente, a decisão foi tomada para voltar a dar mais foco à programação de qualidade da HBO, em vez de priorizar um grande volume de conteúdo diversificado — ainda mais depois de rumores de que a WBD havia removido horas de diversos títulos no início deste mês, indicando uma possível divisão do conteúdo da Warner e da Discovery.

É possível que as produções da Discovery, que foram parte da causa da mudança de nome para Max, não estejam gerando lucro e engajamento suficientes para o streaming, que agora não os vê mais como prioridade e deseja voltar a ter mais afinidade com o perfil da HBO.

De qualquer maneira, a decisão repentina de voltar atrás no nome do streaming gerou confusão e memes por parte dos usuários — e até da própria plataforma, nas redes sociais.

via TechCrunch, The Verge

Atualização, por Bruno Cardoso09/07/2025 às 10:09

O HBO Max já está de volta entre nós! Como notado pelo MacRumors, a Warner Bros. Discovery (WBD) concluiu hoje o processo de retorno do seu serviço de streaming ao seu antigo nome.

Publicidade

A mudança, vale notar, já está valendo no Brasil — um contraste e tanto em relação à última transição, que demorou meses para rolar por aqui, como comentamos na época.

Como esperado, o endereço max.com agora redireciona os usuários para hbomax.com. Além disso, o app do serviço na App Store já foi atualizado para refletir o “novo” nome: “Mesmo aplicativo. Nome quase novo. A reviravolta que todos esperavam: a Max agora é HBO Max”, diz o serviço nas notas de liberação do seu último update.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Lucas Miranda Magalhães
Estudante de Comunicação Organizacional na Universidade de Brasília (UnB), é fascinado pelo mundo Apple desde que se entende por gente. Mineiro que reside em Brasília, não desgruda do seu iPhone 16 Pro e de seus AirPods Pro. Adora música, cinema, games, livros, tecnologia, e cultura pop.
Post Ant.

Cartão de crédito Itaú Empresas já pode ser adicionado ao Apple Pay
Próx. Post

Promoções na App Store: Dungeons of Dreadrock 2, Ninja Boy Adventures – Bomberman edition, QuickScanner Pro e mais!
Posts relacionados