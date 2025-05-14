Navegue

Leitura de 2 minuto

Uber e iFood vão integrar serviços entre seus apps no Brasil

Douglas Nascimento
14/05/2025 • 19:33

Não pode com o inimigo? Então una-se a ele! Anos após descontinuar o Uber Eats por causa (dentre outros fatores) da concorrência difícil com o iFood no setor, a Uber anunciou hoje uma parceria estratégica justamente com o aplicativo de delivery brasileiro.

A partir do segundo semestre deste ano, usuários de cidades selecionadas (e, depois, de todo o país) poderão aproveitar os serviços de um aplicativo no outro. Isto é: no iFood haverá uma aba específica para solicitar corridas no Uber, enquanto o app Uber contará com uma guia para o iFood.

Segundo a Uber, a ideia é que os usuários continuem fazendo seus pedidos e solicitando corridas em seu app preferido — inclusive com planos entre as duas empresas para uma possível iniciativa de assinatura em conjunto (quem sabe uma união do Clube iFood com o Uber One).

Uber e iFood

Esse acordo visa simplificar a vida diária dos brasileiros, oferecendo serviços de transporte e entrega por meio de dois dos aplicativos mais populares do país. Os clientes agora podem planejar seu trajeto e pedir refeições ou mantimentos sem alternar entre aplicativos, economizando tempo e melhorando sua experiência geral.

Ainda de acordo com a Uber, a parceria não afetará serviços como o Uber Direct ou o Uber Flash, que continuarão podendo ser contratados pelo aplicativo oficial da empresa. No caso do iFood, por sua vez, não haverá alteração em serviços de logística para parceiros e nem no serviço Sob Demanda.

via O Globo

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
