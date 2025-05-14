Vídeo: 15 dicas de segurança/privacidade para o seu iPhone!

Como todos sabemos, nossos smartphones (e outros devices modernos) armazenam muita informação importante das nossas vidas hoje em dia — de contatos e emails a fotos, logins e muito mais.

Já demos inúmeras dicas importantes de segurança para o iPhone aqui no site e no nosso canal do YouTube, mas hoje compilamos as 15 que acreditamos ser as mais importantes para vocês tomarem conhecimento e adotarem as que acharem mais pertinente por aí.

Vamos lá? 😉

Para quem quiser se aprofundar mais em duas das dicas que demos nesse vídeo, já fizemos outros vídeos dedicados à Proteção de Dispositivo Roubado e à Proteção Avançada de Dados — sem dúvida nenhuma, duas importantíssimas dessa lista.

Não dê mole, hein! 👀

