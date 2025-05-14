Navegue

Vídeo: 15 dicas de segurança/privacidade para o seu iPhone!

Rafael Fischmann
14/05/2025 • 20:00
Como todos sabemos, nossos smartphones (e outros devices modernos) armazenam muita informação importante das nossas vidas hoje em dia — de contatos e emails a fotos, logins e muito mais.

Já demos inúmeras dicas importantes de segurança para o iPhone aqui no site e no nosso canal do YouTube, mas hoje compilamos as 15 que acreditamos ser as mais importantes para vocês tomarem conhecimento e adotarem as que acharem mais pertinente por aí.

Vamos lá? 😉

Para quem quiser se aprofundar mais em duas das dicas que demos nesse vídeo, já fizemos outros vídeos dedicados à Proteção de Dispositivo Roubado e à Proteção Avançada de Dados — sem dúvida nenhuma, duas importantíssimas dessa lista.

Não dê mole, hein! 👀

Apoio: NordPass Business

Segurança online tem que ser prioridade dentro de qualquer empresa. E o NordPass, dos mesmos criadores da NordVPN, lhe ajuda nessa tarefa. Trata-se de um gerenciador de senhas completo, no qual você pode armazenar e compartilhar não apenas senhas e Passkeys, mas anotações, cartões de créditos, informações e mais — tudo de forma muito segura, com criptografia xChaCha20.

NordPass

Além de proteger os dados da sua empresa, o NordPass monitora possíveis violações de senhas, tem autenticador de duas etapas integrado e está disponível para basicamente todos os sistemas operacionais e navegadores. Assine o NordPass com 20% de desconto usando o cupom MACMAGAZINE!

Rafael Fischmann
Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Publicidade e Propaganda na Universidade Salvador – UNIFACS, em 2008, mora atualmente em Portugal e admira a Apple e os seus produtos desde quando adquiriu seu primeiro iMac (um G3 Blueberry), em agosto de 2000. Não desgruda do seu iPhone 16 Pro Max, é monitorado pelo Apple Watch Ultra 2 e trabalha num MacBook Pro de 16 polegadas (M3 Max). No tempo livre, adora ver séries/filmes pela Apple TV 4K ou curtir o som do HomePod esparramado no sofá.
