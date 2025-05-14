WhatsApp testa exibir buscas recentes de canais e resumos com a Meta AI

O WhatsApp está testando uma ferramenta que facilitará encontrar canais ou atualizações de status visitadas recentemente: a exibição das pesquisas recentes na aba “Atualizações”.

Publicidade

Como visto pelo WABetaInfo na versão beta iOS 25.15.10.71 do app (disponível no TestFlight), o aplicativo exibirá as cinco buscas mais recentes ao digitar no botão de pesquisa.

É um comportamento semelhante ao de redes como o Instagram, e serve para economizar tempo caso o usuário queira revisitar uma busca recente, não sendo necessária uma nova.

Armazenadas localmente no dispositivo do usuário, as buscas recentes na aba “Atualizações” ainda exibem o número de novos posts publicados desde a última visita em canais.

Caso a pesquisa seja por um contato, o app indicará quando a pessoa publicou uma atualização de status pela última vez, dando ao usuário um feedback atualizado constante.

Resumos com a Meta AI

Adicionalmente, como visto pelo mesmo site na versão de testes 25.15.10.73 do app, o WhatsApp também está desenvolvendo um recurso para resumir mensagens individuais, de grupos e de canais usando inteligência artificial.

Publicidade

Alimentado pela Meta AI, o recurso será completamente privado e com criptografia de ponta a ponta. Ele será bastante útil sempre que um usuário receber uma quantidade grande de mensagens de uma vez.

Como pode ser visto na captura de tela, um botão para resumir com a Meta AI aparecerá no topo das mensagens não lidas, facilitando o entendimento do contexto e do seu conteúdo pelos usuários.