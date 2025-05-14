Navegue

WhatsApp testa exibir buscas recentes de canais e resumos com a Meta AI

Douglas Nascimento
14/05/2025 • 13:06

O WhatsApp está testando uma ferramenta que facilitará encontrar canais ou atualizações de status visitadas recentemente: a exibição das pesquisas recentes na aba “Atualizações”.

Como visto pelo WABetaInfo na versão beta iOS 25.15.10.71 do app (disponível no TestFlight), o aplicativo exibirá as cinco buscas mais recentes ao digitar no botão de pesquisa.

É um comportamento semelhante ao de redes como o Instagram, e serve para economizar tempo caso o usuário queira revisitar uma busca recente, não sendo necessária uma nova.

Armazenadas localmente no dispositivo do usuário, as buscas recentes na aba “Atualizações” ainda exibem o número de novos posts publicados desde a última visita em canais.

WhatsApp beta

Caso a pesquisa seja por um contato, o app indicará quando a pessoa publicou uma atualização de status pela última vez, dando ao usuário um feedback atualizado constante.

Resumos com a Meta AI

Adicionalmente, como visto pelo mesmo site na versão de testes 25.15.10.73 do app, o WhatsApp também está desenvolvendo um recurso para resumir mensagens individuais, de grupos e de canais usando inteligência artificial.

Alimentado pela Meta AI, o recurso será completamente privado e com criptografia de ponta a ponta. Ele será bastante útil sempre que um usuário receber uma quantidade grande de mensagens de uma vez.

WhatsApp beta

Como pode ser visto na captura de tela, um botão para resumir com a Meta AI aparecerá no topo das mensagens não lidas, facilitando o entendimento do contexto e do seu conteúdo pelos usuários.

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
