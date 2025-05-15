App Store adiciona alerta para apps com sistemas de pagamento alternativos [atualizado: Apple explica]

A Apple pode até ter perdido as suas batalhas na União Europeia e nos Estados Unidos envolvendo as regras da App Store, mas ela se certificou de que iria cair atirando. Como notado por usuários internet afora, a empresa começou a exibir um alerta bastante intimidador nas páginas de apps que optaram por utilizar sistemas de pagamento alternativos, o que talvez acabe espantando algumas pessoas.

Publicidade

O alerta em questão, como é possível notar na publicação abaixo, fica logo acima do ícone/nome do app e traz o seguinte texto (traduzido do inglês):

Este aplicativo não suporta o sistema de pagamento privado e seguro da App Store. Ele utiliza compras externas.

first time seeing this. Apple will punish the apps with external payment system pic.twitter.com/MBeqi8huW5 — Viktor Maric (@maric_viktor) May 12, 2025 Primeira vez que vejo isso. A Apple punirá os aplicativos com sistema de pagamento externo.

Essa mensagem é acompanhada de um ícone, o qual, como notado por Michael Tsai, só costuma ser usado pela Maçã em alertas mais graves. A própria Apple, vale notar, recomenda que desenvolvedores usem essa iconografia de forma regrada justamente para evitar que seu significado seja banalizado — ou seja, a ideia da Apple é mesmo chamar a atenção dos usuários da sua loja.

O alerta também conta com um link que leva o usuário a uma página de suporte que explica as limitações enfrentadas por apps que optam pelos seus próprios sistemas de pagamento, como a indisponibilidade dos recursos Compartilhamento Familiar (Family Sharing) e Pedir para comprar (Ask to Buy).

Publicidade

A empresa também deixa claro que, ao ser redirecionado para um sistema de pagamentos alternativo, o usuário talvez tenha que fornecer dados pessoais para terceiros, o que significa que ele não poderá contar com a proteção do “sistema de pagamento privado e seguro da App Store”.

Eis como o alerta se parece na web:

Indisponível no Brasil e nos EUA, o Instacar (app usado como exemplo na imagem acima) é mantido por desenvolvedores da Hungria, que faz parte do território da UE. O bloco político-econômico europeu, vale lembrar, já bateu cabeça com a empresa por conta de práticas parecidas envolvendo navegadores, o que abre a possibilidade de novas sanções, caso esse alerta chegue aos ouvidos dos reguladores locais (e provavelmente vai).

O próprio texto da Lei dos Mercados Digitais (Digital Markets Act, ou DMA), vale notar, proíbe que empresas donas de plataformas como a App Store usem as chamadas “scare screens” (algo como “telas assustadoras”) para intimidar usuários e penalizar desenvolvedores — detalhe que foi levantado por várias pessoas desde que esse alerta começou a dar as caras.

Publicidade

E aí, quanto tempo vocês acham que vai levar até a Apple ser novamente notificada por algum órgão regulador? 😅

Atualização, por Luiz Gustavo Ribeiro 15/05/2025 às 22:32

Após grande repercussão, a Apple confirmou ao TechCrunch que o alerta visto na App Store da UE está ativo desde o início da implementação do plano de conformidade da Apple à DMA, em março de 2024.

De fato, uma publicação do CEO da RevenueCat, Jacob Eiting, em resposta à publicação de Maric (inserida no texto original acima), corrobora que o aviso aparece somente na UE e que ele “já existe há algum tempo”, mas que as pessoas perceberam ele só agora porque poucos desenvolvedores na UE se deram ao trabalho de aproveitar a opção de compras externas permitida pela DMA.

I think this is EU only and might have been around for a while, I just assumed nobody bothered with the DMA implementation for external purchases since they were pointless.



Fewer than 100 developers have availed themselves of this option for obvious reasons.… pic.twitter.com/mYdZNbIRky — Jacob Eiting — iap/acc (@jeiting) May 12, 2025

Acho que isso é exclusivo da UE e já existe há algum tempo. Presumi que ninguém se importasse com a implementação da DMA para compras externas, já que eram inúteis.

Menos de 100 desenvolvedores utilizaram essa opção por motivos óbvios.

developer.apple.com/support/dma-an…

Publicidade

Em sua declaração ao TechCrunch, a Apple também observou que pretendia atualizar a mensagem após a rejeição inicial. Desse modo, em vez de alertar os usuários sobre os perigos de usar compras externas, a nova mensagem seria assim: “As transações neste aplicativo são suportadas pelo desenvolvedor e não pela Apple”.

Observe, também, que em vez de um triângulo com exclamação vermelho, o alerta seria precedido de um “i” com círculo cinza — bem menos “agressivo”.

A Maçã alega, por fim, que a Comissão Europeia não se opôs à atualização da mensagem, mas instruiu a Apple a adiar quaisquer alterações do tipo — de modo que a companhia manteve a tela existente até hoje.

Está explicado, mas veremos se isso aliviará ou não a situação para a companhia.