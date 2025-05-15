Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 3 minuto

App Store adiciona alerta para apps com sistemas de pagamento alternativos [atualizado: Apple explica]

Bruno Cardoso
15/05/2025 • 13:21

A Apple pode até ter perdido as suas batalhas na União Europeia e nos Estados Unidos envolvendo as regras da App Store, mas ela se certificou de que iria cair atirando. Como notado por usuários internet afora, a empresa começou a exibir um alerta bastante intimidador nas páginas de apps que optaram por utilizar sistemas de pagamento alternativos, o que talvez acabe espantando algumas pessoas.

Publicidade

O alerta em questão, como é possível notar na publicação abaixo, fica logo acima do ícone/nome do app e traz o seguinte texto (traduzido do inglês):

Este aplicativo não suporta o sistema de pagamento privado e seguro da App Store. Ele utiliza compras externas.

Primeira vez que vejo isso. A Apple punirá os aplicativos com sistema de pagamento externo.

Essa mensagem é acompanhada de um ícone, o qual, como notado por Michael Tsai, só costuma ser usado pela Maçã em alertas mais graves. A própria Apple, vale notar, recomenda que desenvolvedores usem essa iconografia de forma regrada justamente para evitar que seu significado seja banalizado — ou seja, a ideia da Apple é mesmo chamar a atenção dos usuários da sua loja.

O alerta também conta com um link que leva o usuário a uma página de suporte que explica as limitações enfrentadas por apps que optam pelos seus próprios sistemas de pagamento, como a indisponibilidade dos recursos Compartilhamento Familiar (Family Sharing) e Pedir para comprar (Ask to Buy).

Publicidade

A empresa também deixa claro que, ao ser redirecionado para um sistema de pagamentos alternativo, o usuário talvez tenha que fornecer dados pessoais para terceiros, o que significa que ele não poderá contar com a proteção do “sistema de pagamento privado e seguro da App Store”.

Eis como o alerta se parece na web:

Instacar na App Store (web)

Indisponível no Brasil e nos EUA, o Instacar (app usado como exemplo na imagem acima) é mantido por desenvolvedores da Hungria, que faz parte do território da UE. O bloco político-econômico europeu, vale lembrar, já bateu cabeça com a empresa por conta de práticas parecidas envolvendo navegadores, o que abre a possibilidade de novas sanções, caso esse alerta chegue aos ouvidos dos reguladores locais (e provavelmente vai).

O próprio texto da Lei dos Mercados Digitais (Digital Markets Act, ou DMA), vale notar, proíbe que empresas donas de plataformas como a App Store usem as chamadas “scare screens” (algo como “telas assustadoras”) para intimidar usuários e penalizar desenvolvedores — detalhe que foi levantado por várias pessoas desde que esse alerta começou a dar as caras.

Publicidade

E aí, quanto tempo vocês acham que vai levar até a Apple ser novamente notificada por algum órgão regulador? 😅

Atualização, por Luiz Gustavo Ribeiro 15/05/2025 às 22:32

Após grande repercussão, a Apple confirmou ao TechCrunch que o alerta visto na App Store da UE está ativo desde o início da implementação do plano de conformidade da Apple à DMA, em março de 2024.

De fato, uma publicação do CEO 1Chief executive officer, ou diretor executivo. da RevenueCat, Jacob Eiting, em resposta à publicação de Maric (inserida no texto original acima), corrobora que o aviso aparece somente na UE e que ele “já existe há algum tempo”, mas que as pessoas perceberam ele só agora porque poucos desenvolvedores na UE se deram ao trabalho de aproveitar a opção de compras externas permitida pela DMA.

Acho que isso é exclusivo da UE e já existe há algum tempo. Presumi que ninguém se importasse com a implementação da DMA para compras externas, já que eram inúteis.
Menos de 100 desenvolvedores utilizaram essa opção por motivos óbvios.
developer.apple.com/support/dma-an…

Publicidade

Em sua declaração ao TechCrunch, a Apple também observou que pretendia atualizar a mensagem após a rejeição inicial. Desse modo, em vez de alertar os usuários sobre os perigos de usar compras externas, a nova mensagem seria assim: “As transações neste aplicativo são suportadas pelo desenvolvedor e não pela Apple”.

Alerta de app com compras externas na App Store
Observe, também, que em vez de um triângulo com exclamação vermelho, o alerta seria precedido de um “i” com círculo cinza — bem menos “agressivo”.

A Maçã alega, por fim, que a Comissão Europeia não se opôs à atualização da mensagem, mas instruiu a Apple a adiar quaisquer alterações do tipo — de modo que a companhia manteve a tela existente até hoje.

Está explicado, mas veremos se isso aliviará ou não a situação para a companhia.

Notas de rodapé

  • 1
    Chief executive officer, ou diretor executivo.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
Post Ant.

Oferta: MacBook Air de 13″ (M4) com 26% de desconto
Próx. Post

Apple Music destaca o recurso Resposta Tátil da Música em novo vídeo
Posts relacionados