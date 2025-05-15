Apple continua sendo a marca mais valiosa do mundo, segundo a Kantar

A Apple foi classificada, pelo quarto ano seguido, no topo do BrandZ 2025, ranking da Kantar com as 100 marcas globais mais valiosas — o qual está completando duas décadas neste ano, vale destacar.

Com um crescimento de 28% em relação ao ano anterior, a Apple tem uma marca avaliada em US$1,29 trilhão (a única a ter ultrapassado a casa do tri) e, sozinha, representa mais de 12% do valor total do ranking.

O Top 10 ainda é composto por Google (2ª marca mais valiosa, avaliada em US$944,1 bilhões), Microsoft (3ª, US$884,8 bi), Amazon (4ª, US$866,1 bi), NVIDIA (5ª, US$509,4 bi), Facebook (6ª, US$300,6 bi), Instagram (7ª, US$228,9 bi), McDonald’s (8ª, US$221 bi), Oracle (9ª, US$215,3 bi) e Visa (10ª, US$213,3 bi).

Um dos destaques do ranking deste ano, no entanto, foi o ChatGPT, que apareceu pela primeira vez no ranking da Kantar. Ocupando a 60ª colocação, a marca do chatbot de inteligência artificial da OpenAI está avaliada em US$43,5 bilhões.

Vale destacar que produtos como o ChatGPT ou o Instagram aparecem individualmente porque o ranking analisa especificamente marcas, e não o valor de mercado das empresas em si (como o da Meta ou da OpenAI).