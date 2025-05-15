Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Logo da Apple em ouro

Apple continua sendo a marca mais valiosa do mundo, segundo a Kantar

Douglas Nascimento
15/05/2025 • 12:12
Leitura de 1 minuto

A Apple foi classificada, pelo quarto ano seguido, no topo do BrandZ 2025, ranking da Kantar com as 100 marcas globais mais valiosas — o qual está completando duas décadas neste ano, vale destacar.

Publicidade

Com um crescimento de 28% em relação ao ano anterior, a Apple tem uma marca avaliada em US$1,29 trilhão (a única a ter ultrapassado a casa do tri) e, sozinha, representa mais de 12% do valor total do ranking.

Posts relacionados

O Top 10 ainda é composto por Google (2ª marca mais valiosa, avaliada em US$944,1 bilhões), Microsoft (3ª, US$884,8 bi), Amazon (4ª, US$866,1 bi), NVIDIA (5ª, US$509,4 bi), Facebook (6ª, US$300,6 bi), Instagram (7ª, US$228,9 bi), McDonald’s (8ª, US$221 bi), Oracle (9ª, US$215,3 bi) e Visa (10ª, US$213,3 bi).

YouTube video

Um dos destaques do ranking deste ano, no entanto, foi o ChatGPT, que apareceu pela primeira vez no ranking da Kantar. Ocupando a 60ª colocação, a marca do chatbot de inteligência artificial da OpenAI está avaliada em US$43,5 bilhões.

Vale destacar que produtos como o ChatGPT ou o Instagram aparecem individualmente porque o ranking analisa especificamente marcas, e não o valor de mercado das empresas em si (como o da Meta ou da OpenAI).

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
Post Ant.

Apple Music facilita transferência de playlists de outros serviços
Próx. Post

Oferta: MacBook Air de 13″ (M4) com 26% de desconto
Posts relacionados