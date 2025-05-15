Navegue

Leitura de 2 minuto

Apple dá indícios da chegada dos “AirPods Pro 3” e do “AirTag 2”

Bruno Cardoso
15/05/2025 • 16:41
Framesira / Shutterstock.com
Estojo de recarga MagSafe dos AirPods Pro de segunda geração

Já faz um tempo desde a última vez que ouvimos falar sobre os “AirPods Pro 3”, a próxima geração dos fones de ouvido sem fio profissionais da Apple. No entanto, uma string encontrada recentemente em um software da empresa pode ter reacendido a chama dos rumores em volta desses wearables, cujo lançamento está cada vez mais perto.

Encontrada por Aaron [@aaronp613], analista do MacRumors, esse pedaço de código diz respeito a um recurso que é compatível apenas com “os AirPods Pro 2 ou mais recentes” — o que é curioso, uma vez que não temos ainda nenhum modelo mais recente que a segunda geração desses fones.

Parece que a Apple pode estar se preparando para os “AirPods Pro 3”. 👀

Antes da última atualização desse software (que não foi identificado), a string em questão dizia que essa tal função é compatível apenas com os “AirPods Pro de 2ª geração”, sem abrir margem para modelos mais novos — lembrando que a Apple os renomeou para “AirPods Pro 2” após o lançamento dos AirPods 4.

Embora esse detalhe não signifique muita coisa no momento, ele pelo menos confirma que a Apple está, sim, desenvolvendo uma nova geração dos seus fones de ouvido profissionais, a qual provavelmente será revelada em setembro junto ao lançamento da linha “iPhone 17”.

Também existe a possibilidade, é claro, de a Apple anunciar os “AirPods Pro 3” durante a WWDC25, que acontecerá no mês que vem. As chances de isso acontecer, no entanto, são baixas, já que o evento é mais focado em software e, quando traz alguma novidade em matéria hardware, ela geralmente vem na forma de um Mac.

“AirTag 2” vindo aí?

E não foram só os “AirPods Pro 3” que ganharam uma espécie de “aperitivo”. Como notado pela Macworld, a Apple removeu o acessório AirTag Loop, compatível com a primeira (e única) geração do rastreador, do seu site, o que talvez seja um indício de que um novo modelo esteja próximo de se tornar realidade.

Laço para AirTag

Ainda de acordo com o veículo, as lojas físicas da Apple também pararam de receber novos AirTag Loops há meses, o que só reforça a teoria de que ele foi descontinuado.

Como a Apple costuma tirar certos acessórios do ar quando um novo dispositivo está prestes a ser lançado — de modo a abrir espaço para novas versões desses produtos —, é bem possível que isso seja uma pista do lançamento da próxima geração do rastreador, que segue inalterado desde 2021.

E aí, por qual desses dois dispositivos você está mais ansioso? Comente!

via 9to5Mac

Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
