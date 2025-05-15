Apple lança CarPlay Ultra oficialmente em veículos da Aston Martin

Após muita espera e um adiamento em relação ao prazo inicial, a Apple está lançando hoje oficialmente a mais nova geração do seu sistema de infoentretenimento automotivo, denominado pela empresa CarPlay Ultra.

Publicidade

De acordo com a Maçã, a novidade está disponível em veículos da fabricante Aston Martin adquiridos a partir de hoje nos Estados Unidos e no Canadá — mais especificamente nos modelos DBX, DB12, Vantage e Vanquish.

Além disso, modelos da fabricante que já contam com a sua mais recente geração do sistema de infoentretenimento também receberão a novidade nas próximas semanas, por meio de uma atualização de software.

A Aston Martin apresentou o sistema de infoentretenimento de próxima geração da marca em 2023, que estreou no novo DB12. Totalmente sob medida, o sistema é o primeiro desenvolvimento interno da Aston Martin e, como tal, permitiu que a marca trabalhasse diretamente com a Apple para integrar perfeitamente o CarPlay Ultra.

Mesmo com um lançamento inicial limitado, o CarPlay Ultra não deverá demorar para chegar a outras regiões. Segundo a Aston Martin, a novidade em seus veículos deverá ser expandida globalmente nos próximos 12 meses.

Publicidade

Segundo a Apple, outras fabricantes já estão trabalhando para suportar o CarPlay Ultra, incluindo marcas como Hyundai, Kia e Genesis.

Sobre o CarPlay Ultra

O CarPlay Ultra, vale recordar, oferece uma experiência completamente redesenhada nos veículos suportados, trazendo uma experiência de integração profunda com funções do carro (como medidor de temperatura e combustível).

Integrado a todas as telas do motorista, o novo sistema apresenta conteúdo em tempo real e medidores no painel de instrumentos que refletem as diretrizes de design da montadora, dando um ar maior de exclusividade.

Ao contrário do CarPlay tradicional, que é suportado por modelos bem antigos como o iPhone 5, o CarPlay Ultra requer pelo menos um iPhone 12 e o iOS 18.5 para funcionar.