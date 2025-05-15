Apple Music destaca o recurso Resposta Tátil da Música em novo vídeo

O iOS 18 trouxe uma função de acessibilidade bem interessante relacionada à reprodução de músicas no iPhone. Falo da Resposta Tátil da Música (Music Haptics), um recurso que reproduz vibrações sincronizadas com o áudio de milhões de faixas.

Em lembrança ao Dia Mundial da Conscientização sobre a Acessibilidade, celebrado na terceira quinta-feira do mês de maio (ou seja, hoje), o Apple Music divulgou um breve vídeo em seu canal no YouTube — com participação do rapper americano Kiddo K — que destaca justamente essa função.

Kenneth “Kiddo K” Alexander é um rapper nascido na Louisiana conhecido por seu som único e estilo lírico hiper-realista. Em 2005, Kiddo e sua família se tornaram parte das mais de 700.000 pessoas afetadas pelo furacão Katrina. Com apenas 9 dias de vida, Kiddo adoeceu com pneumonia e perdeu parte da audição após ter sido deslocado devido ao desastre. Em 2019, Kiddo começou a postar vídeos de freestyle online e pôde se concentrar mais plenamente em seguir uma carreira na música quando as aulas se tornaram virtuais durante a pandemia de COVID-19. Falando de eventos da vida real, as músicas de Kiddo tecem narrativas sobre as provações e oportunidades que afetaram sua família e comunidade, na esperança de que, independentemente de sua origem ou criação, os ouvintes possam apreciar suas experiências e se conectar com ele por meio delas.

O recurso é compatível com o Apple Music, o Apple Music Classical, o Shazam e apps de terceiros quando o iPhone estiver conectado a uma rede celular ou Wi-Fi.

O Apple Music conta com um catálogo de mais de 100 milhões de músicas e 30 mil playlists — muitas delas com suporte a Áudio Espacial (Dolby Atmos) e em altíssima definição, com áudio Lossless. Para quem ama música clássica, há um app dedicado com mais de 5 milhões de faixas, tudo em uma interface simplificada! No Brasil, são três tipos de assinatura: Universitária (R$11,90/mês), Individual (R$21,90/mês) e Familiar (R$34,90/mês). Caso você não seja um assinante, pode testar o serviço de forma gratuita por um mês. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

