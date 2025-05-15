Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Vídeo do Apple Music destacando a Reposta Tátil da Música
View on YouTube

Apple Music destaca o recurso Resposta Tátil da Música em novo vídeo

Luiz Gustavo Ribeiro
15/05/2025 • 13:38
Leitura de 1 minuto

O iOS 18 trouxe uma função de acessibilidade bem interessante relacionada à reprodução de músicas no iPhone. Falo da Resposta Tátil da Música (Music Haptics), um recurso que reproduz vibrações sincronizadas com o áudio de milhões de faixas.

Publicidade

Em lembrança ao Dia Mundial da Conscientização sobre a Acessibilidade, celebrado na terceira quinta-feira do mês de maio (ou seja, hoje), o Apple Music divulgou um breve vídeo em seu canal no YouTube — com participação do rapper americano Kiddo K — que destaca justamente essa função.

YouTube video

Kenneth “Kiddo K” Alexander é um rapper nascido na Louisiana conhecido por seu som único e estilo lírico hiper-realista. Em 2005, Kiddo e sua família se tornaram parte das mais de 700.000 pessoas afetadas pelo furacão Katrina. Com apenas 9 dias de vida, Kiddo adoeceu com pneumonia e perdeu parte da audição após ter sido deslocado devido ao desastre. Em 2019, Kiddo começou a postar vídeos de freestyle online e pôde se concentrar mais plenamente em seguir uma carreira na música quando as aulas se tornaram virtuais durante a pandemia de COVID-19. Falando de eventos da vida real, as músicas de Kiddo tecem narrativas sobre as provações e oportunidades que afetaram sua família e comunidade, na esperança de que, independentemente de sua origem ou criação, os ouvintes possam apreciar suas experiências e se conectar com ele por meio delas.

O recurso é compatível com o Apple Music, o Apple Music Classical, o Shazam e apps de terceiros quando o iPhone estiver conectado a uma rede celular ou Wi-Fi.

O Apple Music conta com um catálogo de mais de 100 milhões de músicas e 30 mil playlists — muitas delas com suporte a Áudio Espacial (Dolby Atmos) e em altíssima definição, com áudio Lossless. Para quem ama música clássica, há um app dedicado com mais de 5 milhões de faixas, tudo em uma interface simplificada! No Brasil, são três tipos de assinatura: Universitária (R$11,90/mês), Individual (R$21,90/mês) e Familiar (R$34,90/mês). Caso você não seja um assinante, pode testar o serviço de forma gratuita por um mês. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
Post Ant.

App Store adiciona alerta para apps com sistemas de pagamento alternativos [atualizado: Apple explica]
Próx. Post

Trump não quer que a Apple aumente sua produção na Índia
Posts relacionados