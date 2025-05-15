Navegue

Apple Music facilita transferência de playlists de outros serviços

Douglas Nascimento
15/05/2025 • 11:17
Em testes pelo menos desde o início do ano passado, o recurso que permite transferir músicas de outros serviços de streaming (como o Spotify) para o Apple Music já está disponível oficialmente — embora, por enquanto, apenas para usuários da Austrália e da Nova Zelândia.

Para usar o recurso, que é alimentado pelo serviço terceirizado SongShift, é necessário um iPhone, iPad, dispositivo com Android ou qualquer aparelho que suporte o Apple Music para a web, bastando ir até as configurações do software para realizar a transferência.

Lá, há uma nova opção denominada “Transferir Música de Outros Serviços de Música”, a qual, quando tocada, apresenta uma lista de serviços suportados. Ao escolher um deles, o usuário deve fazer login, escolher o que deseja transferir e tocar em “Adicionar à Biblioteca”.

A partir daí, basta esperar para que o Apple Music procure por músicas correspondentes em seu catálogo — o que pode resultar em uma transferência completa ou em um processo de revisão quando uma mesma música não é encontrada nos dois serviços.

Caso alguma música precise ser alterada, o usuário tem até 30 dias para revisá-la e escolher versões alternativas para substituí-la — nesse caso, vale notar, não é possível iniciar uma nova transferência no dispositivo antes de solucionar essa divergência.

O Apple Music conta com um catálogo de mais de 100 milhões de músicas e 30 mil playlists — muitas delas com suporte a Áudio Espacial (Dolby Atmos) e em altíssima definição, com áudio Lossless. Para quem ama música clássica, há um app dedicado com mais de 5 milhões de faixas, tudo em uma interface simplificada! No Brasil, são três tipos de assinatura: Universitária (R$11,90/mês), Individual (R$21,90/mês) e Familiar (R$34,90/mês). Caso você não seja um assinante, pode testar o serviço de forma gratuita por um mês. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

