Apple Music facilita transferência de playlists de outros serviços

Em testes pelo menos desde o início do ano passado, o recurso que permite transferir músicas de outros serviços de streaming (como o Spotify) para o Apple Music já está disponível oficialmente — embora, por enquanto, apenas para usuários da Austrália e da Nova Zelândia.

Publicidade

Para usar o recurso, que é alimentado pelo serviço terceirizado SongShift, é necessário um iPhone, iPad, dispositivo com Android ou qualquer aparelho que suporte o Apple Music para a web, bastando ir até as configurações do software para realizar a transferência.

Lá, há uma nova opção denominada “Transferir Música de Outros Serviços de Música”, a qual, quando tocada, apresenta uma lista de serviços suportados. Ao escolher um deles, o usuário deve fazer login, escolher o que deseja transferir e tocar em “Adicionar à Biblioteca”.

A partir daí, basta esperar para que o Apple Music procure por músicas correspondentes em seu catálogo — o que pode resultar em uma transferência completa ou em um processo de revisão quando uma mesma música não é encontrada nos dois serviços.

Publicidade

Caso alguma música precise ser alterada, o usuário tem até 30 dias para revisá-la e escolher versões alternativas para substituí-la — nesse caso, vale notar, não é possível iniciar uma nova transferência no dispositivo antes de solucionar essa divergência.

O Apple Music conta com um catálogo de mais de 100 milhões de músicas e 30 mil playlists — muitas delas com suporte a Áudio Espacial (Dolby Atmos) e em altíssima definição, com áudio Lossless. Para quem ama música clássica, há um app dedicado com mais de 5 milhões de faixas, tudo em uma interface simplificada! No Brasil, são três tipos de assinatura: Universitária (R$11,90/mês), Individual (R$21,90/mês) e Familiar (R$34,90/mês). Caso você não seja um assinante, pode testar o serviço de forma gratuita por um mês. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via MacRumors