Apple TV+ confirma Michael J. Fox no elenco da 3ª temporada de “Shrinking”

O ator Michael J. Fox (“De Volta Para o Futuro”) é o mais novo nome no elenco de “Falando a Real” (“Shrinking”), produção que chegará à sua terceira temporada no Apple TV+.

De acordo com publicação do serviço no X, Fox entrará na produção como um ator convidado da próxima temporada. “Grandes emoções a caminho”, escreveu o streaming da Maçã na legenda do post.

Big feelings incoming. Michael J. Fox joins the Shrinking cast as a guest star in season 3.#Shrinking Season 2 — New Streaming pic.twitter.com/XQrbr67CdG — Apple TV (@AppleTV) May 15, 2025 Grandes emoções a caminho. Michael J. Fox entra para o elenco de “Shrinking” como uma estrela convidada na 3ª temporada.

2ª temporada de #Shrinking — Já disponível.

Fox, vale recordar, já trabalhou de perto com a Apple no premiadíssimo documentário “STILL: Ainda Sou Michael J. Fox”, o qual retratou principalmente a sua luta contra a doença de Parkinson.

Em “Shrinking”, por sua vez, o personagem Paul — interpretado magistralmente por Harrison Ford — sofre da doença, a qual se mostrou cada vez mais agressiva na segunda temporada.

Abordando a psicologia com bom humor, “Shrinking” conta com nomes como Jason Segel, Christa Miller, Jessica Williams, Luke Tennie, Michael Urie, Lukita Maxwell e Ted McGinley em seu elenco.

Além de Fox, a terceira temporada contará com novos atores (como Isabella Gomez e Sherry Cola), bem como com uma participação especial de Jeff Daniels como o pai de Jimmy (Segel).

“Falando a Real” é cocriada por Bill Lawrence, Brett Goldstein e Segel, que atuam também como produtores executivos ao lado de Ashley Nicole Black e Bill Posley na terceira temporada.

