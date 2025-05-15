Navegue

Leitura de 2 minuto

Apple TV+ confirma Michael J. Fox no elenco da 3ª temporada de “Shrinking”

Douglas Nascimento
15/05/2025 • 19:50

O ator Michael J. Fox (“De Volta Para o Futuro”) é o mais novo nome no elenco de “Falando a Real” (“Shrinking”), produção que chegará à sua terceira temporada no Apple TV+.

De acordo com publicação do serviço no X, Fox entrará na produção como um ator convidado da próxima temporada. “Grandes emoções a caminho”, escreveu o streaming da Maçã na legenda do post.

Grandes emoções a caminho. Michael J. Fox entra para o elenco de “Shrinking” como uma estrela convidada na 3ª temporada.
2ª temporada de #Shrinking — Já disponível.

Fox, vale recordar, já trabalhou de perto com a Apple no premiadíssimo documentário “STILL: Ainda Sou Michael J. Fox”, o qual retratou principalmente a sua luta contra a doença de Parkinson.

Em “Shrinking”, por sua vez, o personagem Paul — interpretado magistralmente por Harrison Ford — sofre da doença, a qual se mostrou cada vez mais agressiva na segunda temporada.

Abordando a psicologia com bom humor, “Shrinking” conta com nomes como Jason Segel, Christa Miller, Jessica Williams, Luke Tennie, Michael Urie, Lukita Maxwell e Ted McGinley em seu elenco.

Além de Fox, a terceira temporada contará com novos atores (como Isabella Gomez e Sherry Cola), bem como com uma participação especial de Jeff Daniels como o pai de Jimmy (Segel).

“Falando a Real” é cocriada por Bill Lawrence, Brett Goldstein e Segel, que atuam também como produtores executivos ao lado de Ashley Nicole Black e Bill Posley na terceira temporada.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
