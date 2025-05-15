Como agrupar as janelas no Mac por aplicativo usando o Mission Control

O Mission Control (antigo Exposé) do macOS permite ter uma visão ampla de todas as janelas dos aplicativos abertos no seu computador, facilitando a alternância e a sua rotina de trabalho, por exemplo.

Publicidade

Uma dica bem simples, mas muito útil, possibilita que sejam mostradas todas as janelas abertas agrupadas de acordo com o aplicativo — de forma com que o ícone e o nome dele apareçam abaixo de cada janela.

Veja como habilitar! 👨‍💻

Abra os Ajustes do Sistema (System Settings) e clique em “Mesa e Dock” (na barra lateral esquerda). Depois, na seção “Mission Control”, marque a opção “Agrupar janelas por aplicativo”.

Veja, na prática, como fica a experiência após a ativação:

Bacana, não acham?! 🙂