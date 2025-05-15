Navegue

Leitura de 1 minuto

Como agrupar as janelas no Mac por aplicativo usando o Mission Control

Pedro Henrique Nunes
15/05/2025 • 08:00

O Mission Control (antigo Exposé) do macOS permite ter uma visão ampla de todas as janelas dos aplicativos abertos no seu computador, facilitando a alternância e a sua rotina de trabalho, por exemplo.

Uma dica bem simples, mas muito útil, possibilita que sejam mostradas todas as janelas abertas agrupadas de acordo com o aplicativo — de forma com que o ícone e o nome dele apareçam abaixo de cada janela.

Veja como habilitar! 👨‍💻

Abra os Ajustes do Sistema (System Settings) e clique em “Mesa e Dock” (na barra lateral esquerda). Depois, na seção “Mission Control”, marque a opção “Agrupar janelas por aplicativo”.

Veja, na prática, como fica a experiência após a ativação:

Bacana, não acham?! 🙂

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
