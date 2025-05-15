Como alinhar e ordenar itens na Mesa do Mac

Se você curte manter os seus arquivos prediletos a um clique de distância, o melhor jeito de fazer isso no macOS é mantê-los na Mesa (Desktop) — sendo que, nessa área, é possível também adicionar os seus widgets prediletos.

Para não manter a área sempre bagunçada, você pode alinhar as suas pastas, os seus documentos, as suas imagens e os seus vídeos. E, mais do que isso, é possível fazer esse processo ordenando-os de acordo com alguns critérios.

Veja como fazer! 👨‍💻

Com a Mesa aparecendo, clique com o botão direito do mouse em qualquer área vazia dela ou clique e pressione ⌃ control .

Depois, selecione “Alinhar” para mantê-los alinhados. Se quiser, escolha “Alinhar por” e escolha entre: “Nome”, “Tipo”, “Data de Modificação”, “Data de Criação”, “Tamanho” ou “Etiquetas”.

Abrindo a opção “Mostrar Opções de Visualização”, você ainda pode controlar o tamanho dos ícones e o espaçamento da grade, bem como outros detalhes:

Fácil, não?! 🙂