Divulgação/Apple

Como usar as telas wide e ultrawide do Apple Vision Pro conectado ao Mac

Pedro Henrique Nunes
15/05/2025 • 07:00
Leitura de 2 minuto

A partir do visionOS 2.2, os donos do Apple Vision Pro podem aproveitar ainda mais o uso do headset com o Mac por meio do recurso Mac Virtual Display.

Além de poder estender a tela do seu computador para um display virtual na proporção 16:9, agora é possível usar nas proporções wide (21:9) e ultrawide (32:9) — esta última, equivalente a dois monitores 5K postos lado a lado.

Se você é um felizardo proprietário do headset de realidade mista (AR/VR) da Maçã, ensinaremos como utilizar esse recurso! 😎

Antes de mais nada, certifique-se de que o seu Apple Vision Pro está rodando o visionOS 2.2 ou posterior e o Mac está com o macOS Sequoia 15.2 ou posterior.

Depois de conectar o Mac ao Apple Vision Pro usando o Mac Virtual Display, toque em “Mac Virtual Display”, acima da janela do Mac. Lá, escolha entre uma das três opções: “Standard”, “Wide” ou “Ultrawide”. As telas são curvas e podem envolver o seu espaço de trabalho à medida que você aumenta o tamanho.

Como ajustar a resolução da tela

Para ajustar a resolução do Mac Virtual Display, acesse os Ajustes do Sistema (System Settings) no Mac, clique em “Telas” e escolha uma das resoluções. Para ver todos os tamanhos disponíveis, ative “Mostrar todas as resoluções”.

Se você tem um Mac com Apple Silicon (M1, M2, M3, M4 e suas variantes), ele poderá aparecer no Apple Vision Pro na proporção padrão em resoluções de até 5K (5120×2880 pixels). Em Macs com um processador Intel, o computador poderá aparecer na proporção padrão em resoluções de até 3K.

No caso de Macs com Apple Silicon atualizados para o macOS Sequoia 15.2 ou posterior, ele poderá aparecer na proporção de aspecto wide em resoluções de até 3360×1440 pontos (6720×2880 pixels) e ultrawide em resoluções de até 5120×1440 pontos (10240×2880 pixels).

Apple Vision Pro (miniatura)
Comprar Apple Vision Pro de Apple 🇺🇸 Preço: a partir de US$3.499
Armazenamento: 256GB, 512GB ou 1TB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
