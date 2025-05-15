Como usar as telas wide e ultrawide do Apple Vision Pro conectado ao Mac

A partir do visionOS 2.2, os donos do Apple Vision Pro podem aproveitar ainda mais o uso do headset com o Mac por meio do recurso Mac Virtual Display.

Além de poder estender a tela do seu computador para um display virtual na proporção 16:9, agora é possível usar nas proporções wide (21:9) e ultrawide (32:9) — esta última, equivalente a dois monitores 5K postos lado a lado.

Se você é um felizardo proprietário do headset de realidade mista (AR/VR) da Maçã, ensinaremos como utilizar esse recurso! 😎

Antes de mais nada, certifique-se de que o seu Apple Vision Pro está rodando o visionOS 2.2 ou posterior e o Mac está com o macOS Sequoia 15.2 ou posterior.

Depois de conectar o Mac ao Apple Vision Pro usando o Mac Virtual Display, toque em “Mac Virtual Display”, acima da janela do Mac. Lá, escolha entre uma das três opções: “Standard”, “Wide” ou “Ultrawide”. As telas são curvas e podem envolver o seu espaço de trabalho à medida que você aumenta o tamanho.

Como ajustar a resolução da tela

Para ajustar a resolução do Mac Virtual Display, acesse os Ajustes do Sistema (System Settings) no Mac, clique em “Telas” e escolha uma das resoluções. Para ver todos os tamanhos disponíveis, ative “Mostrar todas as resoluções”.

Se você tem um Mac com Apple Silicon (M1, M2, M3, M4 e suas variantes), ele poderá aparecer no Apple Vision Pro na proporção padrão em resoluções de até 5K (5120×2880 pixels). Em Macs com um processador Intel, o computador poderá aparecer na proporção padrão em resoluções de até 3K.

No caso de Macs com Apple Silicon atualizados para o macOS Sequoia 15.2 ou posterior, ele poderá aparecer na proporção de aspecto wide em resoluções de até 3360×1440 pontos (6720×2880 pixels) e ultrawide em resoluções de até 5120×1440 pontos (10240×2880 pixels).

