Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 3 minuto

Leilão da Receita Federal em Curitiba tem lote com 11 Macs por R$75 mil

O órgão também realizará um leilão em Vitória que contém produtos da Apple
Luiz Gustavo Ribeiro
15/05/2025 • 17:25
Farknot Architect / Shutterstock.com
Mulher abrindo um MacBook Pro

A Receita Federal disponibilizou editais de dois novos leilões recheados de produtos da Apple que entrariam de forma ilegal no país. Distribuídos nas cidades de Curitiba (PR) e Vitória (ES), eles possuem diversos lotes com pelo menos um dispositivo da empresa.

Publicidade

O órgão nem sempre especifica os modelos ou as versões de determinados produtos — os quais podem até mesmo vir sem caixa ou acessórios (isso costuma ser informado). O órgão tampouco faz entregas.

Vale notar ainda que, dentro dos lotes com produtos da Apple, também podem haver outros itens sendo leiloados.

Curitiba

Com 205 lotes ao todo, 10 contêm produtos da Apple. As propostas desse leilão poderão ser enviadas para análise a partir do dia 9 de junho, às 8h, e serão recebidas até 16/6, às 21h.

Publicidade

As melhores propostas serão selecionadas para participar do pregão online — o qual está previsto para o dia 17/6, às 10h. Mais detalhes estão disponíveis nessa página.

LoteProduto(s) da AppleLance mínimo
1014x iPhone 12 Pro Max (128GB)
7x iPhone 11 (64GB)
7x iPhone 14 Pro Max (128GB)
6x iPhone 14 (128GB)
8x iPhone 13 (128GB)
2x iPhone 14 Pro (256GB)
1x iPhone 11 Pro Max (64GB)
3x iPhone 14 Pro Max (256GB)
5x iPhone 14 Pro (128GB)
1x iPhone 11 (128GB)
10x iPhone 12 (128GB)
2x iPhone XR (128GB)
2x iPhone XR (64GB)		R$301.000
10232x iPhone 13 (128GB)
5x iPhone 13 Pro (128GB)
1x iPhone 13 Pro Max (256GB)
2x iPhone 14 (128GB)
7x iPhone 14 Pro Max (128GB)
6x iPhone 14 Pro (128GB)
67x iPhone 11 (64GB)
20x iPhone 11 (128GB)
1x iPhone 12 Pro Max (256GB)
20x iPhone 12 Pro (128GB)
18x iPhone 12 (128GB)
19x iPhone 12 (256GB)
5x iPhone 15 Pro (128GB)
5x iPhone 15 (256GB)
10x iPhone (modelo não especificado)		R$304.000
11010x Apple Pencil (geração não especificada)
10x Apple Pencil (USB-C)
1x MacBook Air de 13″ (8GB de RAM, 256GB de armazenamento)
1x iPad Pro de 5ª geração (128GB)		R$109.000
11142x Apple Watch SE 2 (44mm)
37x Apple Watch SE 2 (40mm)
78x iPad de 10ª geração (64GB)
59x iPad de 9ª geração (64GB)
1x iPad Pro de 12,9″ (2022)		R$146.000
1662x Apple Watch SE (44mm; GPS + Cellular)
2x Apple Watch SE (40mm)
2x Apple Watch Series 10 (42mm)
2x Apple Watch Series 10 (46mm)
1x Apple Watch (44m; modelo não especificado)
1x Apple Watch Series 9 (41mm)
3x iPad de 10ª geração (256GB)
1x iPad de 9ª geração (64GB)
1x iPad Air de 11″ (M2, 128GB)
3x iPad Air de 11″ (M2, 256GB)
1x iPad Air de 11″ (M2, 128GB)
1x iPad Pro de 11″ (M4, 256GB)
1x Apple Pencil (geração não especificada)
5x Apple Pencil (USB-C)
7x AirTag
1x Mac mini (M2, 512GB)
1x Mac mini (M4, 512GB)
2x MacBook Pro de 14″ (M4 Pro, 512GB)
4x MacBook Air de 13″ (M1, 256GB)
2x MacBook Air de 13″ (M1, 512GB)
1x MacBook Air de 15″ (M3, 512GB)
5x adaptador de energia da Apple		R$75.000
17411x iPhone 13 (128GB)
1x iPhone 15 Pro
2x iPhone 15 (128GB)
1X iPhone 12 (128GB)
3x iPhone 11 (128GB)
1x iPhone 14 Plus (128GB)
1x iPhone 13 Pro (128GB)
1X iPhone 12 Pro (128GB)
3x iPhone 13 Pro Max (256GB)
1x iPhone 8 (256GB)
1x iPhone 16 Pro Max (256GB)		R$85.000
1964x Apple Watch Series 8R$3.500
1971x iPhone 15 Pro Max (512GB)
13x iPad de 9ª geração (64GB)
1x iPad de 9ª geração (256GB)
4x iPad de 10ª geração (256GB)
5x iPad de 10ª geração (64GB)
2x Apple Watch Series 9 (41mm)		R$26.000
1981x iPhone 15 Pro Max (256GB)
2x iPad de 10ª geração (256GB)
6x iPad de 9ª geração (64GB)
2x iPad de 9ª geração (256GB)
1x iPad Air de 5ª geração (256GB)
1x iPad Air de 5ª geração (64GB)
2x Apple Pencil (2ª geração)
4x Apple Pencil (modelo não especificado)		R$20.000
1991x iPhone 15 Pro (256GB)
3x iPad de 9ª geração (64GB)
1x iPad de 10ª geração (64GB)
1x iPad de 10ª geração (256GB)
2x iPad de 6ª geração (64GB)
10x iPad Air de 5ª geração (256GB)
1x Apple Pencil (1ª geração)
1x Apple Watch Series 9 (45mm)		R$29.500

Vitória

Com 38 lotes no total e apenas 2 contendo produtos da Apple, as propostas desse leilão poderão ser enviadas para análise a partir do dia 4/6, às 8h, e serão recebidas até 5/6, às 18h.

As melhores propostas serão selecionadas para participar do pregão online — o qual está previsto para o dia 6/6, às 15h. Mais informações estão disponíveis aqui.

LoteProduto(s) da AppleLance mínimo
241x Magic Keyboard com teclado numérico
2x Apple Pencil (1ª geração)
1x Apple Pencil (2ª geração)
3x bateria para MacBooks (modelos A1496, A1494 e A1417)		R$22.000
341x AirTag (pacote com 4 unidades)R$33.500

Como participar?

Todo o processo é feito de forma digital. Os interessados em adquirir os produtos do leilão precisam ter um CPF válido e um certificado digital válido, via acesso ao Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) — o qual será utilizado para acessar o site corretamente e poder participar de tudo.

Alguns lotes estão disponíveis para lances tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
Post Ant.

Sony anuncia os fones WH-1000XM6, com o melhor cancelamento de ruído da marca até hoje
Próx. Post

Em novo comercial, Microsoft destaca PCs Copilot+ e alfineta o Mac
Posts relacionados