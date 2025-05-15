Leilão da Receita Federal em Curitiba tem lote com 11 Macs por R$75 mil

A Receita Federal disponibilizou editais de dois novos leilões recheados de produtos da Apple que entrariam de forma ilegal no país. Distribuídos nas cidades de Curitiba (PR) e Vitória (ES), eles possuem diversos lotes com pelo menos um dispositivo da empresa.

O órgão nem sempre especifica os modelos ou as versões de determinados produtos — os quais podem até mesmo vir sem caixa ou acessórios (isso costuma ser informado). O órgão tampouco faz entregas.

Vale notar ainda que, dentro dos lotes com produtos da Apple, também podem haver outros itens sendo leiloados.

Curitiba

Com 205 lotes ao todo, 10 contêm produtos da Apple. As propostas desse leilão poderão ser enviadas para análise a partir do dia 9 de junho, às 8h, e serão recebidas até 16/6, às 21h.

As melhores propostas serão selecionadas para participar do pregão online — o qual está previsto para o dia 17/6, às 10h. Mais detalhes estão disponíveis nessa página.

Lote Produto(s) da Apple Lance mínimo 101 4x iPhone 12 Pro Max (128GB)

7x iPhone 11 (64GB)

7x iPhone 14 Pro Max (128GB)

6x iPhone 14 (128GB)

8x iPhone 13 (128GB)

2x iPhone 14 Pro (256GB)

1x iPhone 11 Pro Max (64GB)

3x iPhone 14 Pro Max (256GB)

5x iPhone 14 Pro (128GB)

1x iPhone 11 (128GB)

10x iPhone 12 (128GB)

2x iPhone XR (128GB)

2x iPhone XR (64GB) R$301.000 102 32x iPhone 13 (128GB)

5x iPhone 13 Pro (128GB)

1x iPhone 13 Pro Max (256GB)

2x iPhone 14 (128GB)

7x iPhone 14 Pro Max (128GB)

6x iPhone 14 Pro (128GB)

67x iPhone 11 (64GB)

20x iPhone 11 (128GB)

1x iPhone 12 Pro Max (256GB)

20x iPhone 12 Pro (128GB)

18x iPhone 12 (128GB)

19x iPhone 12 (256GB)

5x iPhone 15 Pro (128GB)

5x iPhone 15 (256GB)

10x iPhone (modelo não especificado) R$304.000 110 10x Apple Pencil (geração não especificada)

10x Apple Pencil (USB-C)

1x MacBook Air de 13″ (8GB de RAM, 256GB de armazenamento)

1x iPad Pro de 5ª geração (128GB) R$109.000 111 42x Apple Watch SE 2 (44mm)

37x Apple Watch SE 2 (40mm)

78x iPad de 10ª geração (64GB)

59x iPad de 9ª geração (64GB)

1x iPad Pro de 12,9″ (2022) R$146.000 166 2x Apple Watch SE (44mm; GPS + Cellular)

2x Apple Watch SE (40mm)

2x Apple Watch Series 10 (42mm)

2x Apple Watch Series 10 (46mm)

1x Apple Watch (44m; modelo não especificado)

1x Apple Watch Series 9 (41mm)

3x iPad de 10ª geração (256GB)

1x iPad de 9ª geração (64GB)

1x iPad Air de 11″ (M2, 128GB)

3x iPad Air de 11″ (M2, 256GB)

1x iPad Air de 11″ (M2, 128GB)

1x iPad Pro de 11″ (M4, 256GB)

1x Apple Pencil (geração não especificada)

5x Apple Pencil (USB-C)

7x AirTag

1x Mac mini (M2, 512GB)

1x Mac mini (M4, 512GB)

2x MacBook Pro de 14″ (M4 Pro, 512GB)

4x MacBook Air de 13″ (M1, 256GB)

2x MacBook Air de 13″ (M1, 512GB)

1x MacBook Air de 15″ (M3, 512GB)

5x adaptador de energia da Apple R$75.000 174 11x iPhone 13 (128GB)

1x iPhone 15 Pro

2x iPhone 15 (128GB)

1X iPhone 12 (128GB)

3x iPhone 11 (128GB)

1x iPhone 14 Plus (128GB)

1x iPhone 13 Pro (128GB)

1X iPhone 12 Pro (128GB)

3x iPhone 13 Pro Max (256GB)

1x iPhone 8 (256GB)

1x iPhone 16 Pro Max (256GB) R$85.000 196 4x Apple Watch Series 8 R$3.500 197 1x iPhone 15 Pro Max (512GB)

13x iPad de 9ª geração (64GB)

1x iPad de 9ª geração (256GB)

4x iPad de 10ª geração (256GB)

5x iPad de 10ª geração (64GB)

2x Apple Watch Series 9 (41mm) R$26.000 198 1x iPhone 15 Pro Max (256GB)

2x iPad de 10ª geração (256GB)

6x iPad de 9ª geração (64GB)

2x iPad de 9ª geração (256GB)

1x iPad Air de 5ª geração (256GB)

1x iPad Air de 5ª geração (64GB)

2x Apple Pencil (2ª geração)

4x Apple Pencil (modelo não especificado) R$20.000 199 1x iPhone 15 Pro (256GB)

3x iPad de 9ª geração (64GB)

1x iPad de 10ª geração (64GB)

1x iPad de 10ª geração (256GB)

2x iPad de 6ª geração (64GB)

10x iPad Air de 5ª geração (256GB)

1x Apple Pencil (1ª geração)

1x Apple Watch Series 9 (45mm) R$29.500

Vitória

Com 38 lotes no total e apenas 2 contendo produtos da Apple, as propostas desse leilão poderão ser enviadas para análise a partir do dia 4/6, às 8h, e serão recebidas até 5/6, às 18h.

As melhores propostas serão selecionadas para participar do pregão online — o qual está previsto para o dia 6/6, às 15h. Mais informações estão disponíveis aqui.

Lote Produto(s) da Apple Lance mínimo 24 1x Magic Keyboard com teclado numérico

2x Apple Pencil (1ª geração)

1x Apple Pencil (2ª geração)

3x bateria para MacBooks (modelos A1496 , A1494 e A1417 ) R$22.000 34 1x AirTag (pacote com 4 unidades) R$33.500

Como participar?

Todo o processo é feito de forma digital. Os interessados em adquirir os produtos do leilão precisam ter um CPF válido e um certificado digital válido, via acesso ao Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) — o qual será utilizado para acessar o site corretamente e poder participar de tudo.

Alguns lotes estão disponíveis para lances tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas.