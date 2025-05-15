Matrix3D: nova IA da Apple simplifica a geração de modelos 3D

A equipe de pesquisa em aprendizado de máquina da Apple, em parceria com pesquisadores da Universidade de Nanquim e da Universidade de Ciência e Tecnologia de Hong Kong (HKUST), publicou um artigo científico apresentando um novo modelo de IA chamado Matrix3D.

Chamado de Large Photogrammetry Model (ou Grande Modelo de Fotogrametria, em tradução livre), ele é capaz de utilizar apenas algumas imagens 2D para reconstruir seus elementos, como cenas e objetos, em modelos 3D detalhados.

Ele utiliza da já conhecida técnica de fotogrametria para fazer medições das imagens 2D e reconstruir seus modelos em 3D. O diferencial aqui é que, antes, esse processo exigia diversas imagens tiradas de diferentes ângulos e inúmeros algoritmos para calcular etapas como estimativa de posição da câmera e previsão de profundidade — o que frequentemente causava erros e ineficiências na hora de criar os modelos. Mas o Matrix3D propôs uma solução criativa e inovadora para esses problemas.

Para driblar a necessidade de tirar várias fotos e utilizar modelos separados em cada etapa da reconstrução, ele unifica o processo e resolve os dois problemas de uma vez só. O modelo utiliza poucas imagens de entrada para estimar parâmetros da câmera (como posição e distância focal), bem como dados de profundidade, e os processa como um todo, simplificando o fluxo de trabalho e melhorando a precisão dos resultados.

Apresentamos o Matrix3D, um modelo unificado que realiza diversas subtarefas de fotogrametria, incluindo estimativa de pose, predição de profundidade e síntese de novas vistas, utilizando apenas o mesmo modelo. O Matrix3D utiliza um transformador de difusão multimodal (DiT) para integrar transformações em diversas modalidades, como imagens, parâmetros de câmera e mapas de profundidade. A chave para o treinamento multimodal em larga escala do Matrix3D reside na incorporação de uma estratégia de aprendizado mascarado. Isso permite o treinamento de modelos de modalidade completa mesmo com dados parcialmente completos, como dados bimodais de pares imagem-pose e imagem-profundidade, aumentando significativamente o conjunto de dados de treinamento disponíveis. O Matrix3D demonstra desempenho de ponta em tarefas de estimativa de pose e síntese de novas vistas. Além disso, oferece controle refinado por meio de interações em várias rodadas, tornando-se uma ferramenta inovadora para a criação de conteúdo 3D.

O Matrix3D se alimenta de um sistema de IA generativa baseado em transformadores de difusão, similar aos modelos utilizados no DALL·E e ChatGPT. Ele foi treinado por uma técnica denominada aprendizado mascarado, na qual partes dos dados de entrada são ocultadas aleatoriamente para que o modelo aprenda a “preencher as lacunas” e prever as informações ausentes.

Essa estratégia é semelhante à utilizada nos primeiros sistemas de IA baseados em Transformer, que ajudaram a criar as primeiras versões do ChatGPT, e foi fundamental para que o Matrix3D treinasse de forma eficaz, mesmo com conjuntos de dados menores ou incompletos, expandindo significativamente a gama de amostras de treinamento utilizáveis.

Como resultado, o modelo é capaz de criar reconstruções 3D detalhadas de objetos e ambientes com apenas duas ou três imagens de entrada, o que pode oferecer aplicações imersivas interessantes ao Apple Vision Pro.

Os pesquisadores publicaram o artigo sobre o Matrix3D no arXiv e disponibilizaram seu código-fonte no GitHub. Além disso, criaram um site contendo vídeos de demonstração e reconstruções 3D interativas de alguns objetos e ambientes.

via 9to5Mac