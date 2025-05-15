Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Microsoft impedirá capturas e gravações de tela no Teams

Luiz Gustavo Ribeiro
15/05/2025 • 08:30
Gravação de tela no Microsoft Teams

A Microsoft está trabalhando para adicionar um novo recurso ao Teams o qual impedirá que os usuários façam capturas de tela de informações confidenciais compartilhadas durante reuniões.

Publicidade

De acordo com a companhia, os organizadores da reunião poderão usar a opção “Impedir Captura de Tela” da ferramenta Proteção Avançada de Reunião para deixar a tela preta caso alguém tente fazer uma captura de tela — seja no desktop (tanto no macOS quanto no Windows) ou no celular (iOS ou Android). Se você participar de uma plataforma não compatível com esse recurso habilitado, não terá acesso ao vídeo.

Além de descrever o recurso, a Microsoft não revelou se ele seria habilitado por padrão ou se os anfitriões da reunião poderão ativá-lo/desativá-lo. A função foi adicionada ao cronograma de implementação de novos recursos e tem lançamento previsto para julho de 2025.

É claro que screenshots não são a única maneira de reter informações em uma reunião virtual. Alguém também pode simplesmente tirar uma foto ou gravar um vídeo da tela. Mas uma captura de tela é uma maneira rápida e fácil de fazer isso, então pelo menos essa nova medida limita essa capacidade.

via BleepingComputer

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
Post Ant.

Como agrupar as janelas no Mac por aplicativo usando o Mission Control
Próx. Post

SmartGym é atualizado com metas personalizadas e outras novidades
Posts relacionados