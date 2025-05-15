Microsoft impedirá capturas e gravações de tela no Teams

A Microsoft está trabalhando para adicionar um novo recurso ao Teams o qual impedirá que os usuários façam capturas de tela de informações confidenciais compartilhadas durante reuniões.

De acordo com a companhia, os organizadores da reunião poderão usar a opção “Impedir Captura de Tela” da ferramenta Proteção Avançada de Reunião para deixar a tela preta caso alguém tente fazer uma captura de tela — seja no desktop (tanto no macOS quanto no Windows) ou no celular (iOS ou Android). Se você participar de uma plataforma não compatível com esse recurso habilitado, não terá acesso ao vídeo.

Além de descrever o recurso, a Microsoft não revelou se ele seria habilitado por padrão ou se os anfitriões da reunião poderão ativá-lo/desativá-lo. A função foi adicionada ao cronograma de implementação de novos recursos e tem lançamento previsto para julho de 2025.

É claro que screenshots não são a única maneira de reter informações em uma reunião virtual. Alguém também pode simplesmente tirar uma foto ou gravar um vídeo da tela. Mas uma captura de tela é uma maneira rápida e fácil de fazer isso, então pelo menos essa nova medida limita essa capacidade.

via BleepingComputer