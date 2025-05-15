Oferta: MacBook Air de 13″ (M4) com 26% de desconto

O MacBook Air foi recentemente atualizado com o chip M4 e é o notebook ideal para quem quer um Mac portátil e capaz de lidar com a grande maioria das tarefas diárias. Além disso, ele traz um visual moderno, com uma tela Liquid Retina e o conector MagSafe 3.

Publicidade

Se você está de olho nesse notebook, estamos trazendo hoje uma oferta muito boa no Magazine Luiza. O modelo em questão é na cor prateada, com 16GB de memória unificada, 256GB de SSD e o chip M4 com uma GPU de 8 núcleos. Ele está saindo por R$9.599.

MacBook Air de 13” (M4 com GPU de 8 núcleos, 16GB de memória, 256GB de SSD)



Parcelado: de R$12.999,00 por R$9.599,00 em até 10x

À vista no Pix: de R$11.699,10 por R$8.639,10



💰 Use o cupom 100THINKDIFFERENT e ganhe mais R$100 de desconto! 🤑https://t.co/JqUcLi6FUY — MM Ofertas (@MMOfertas) May 15, 2025

Se levarmos em conta que o preço tabelado desse mesmo computador é de R$12.999, estamos diante de um desconto de 26%. Esse valor pode ser parcelado em até 10 vezes nos cartões de crédito.

Para quem preferir pagar à vista no Pix, o preço cai para R$8.639,10, o que também representa um desconto de 26% se compararmos ao valor à vista praticado pela Apple, de R$11.699,10.

Publicidade

Aproveite também para economizar mais R$100 ao adicionar o nosso cupom exclusivo 100THINKDIFFERENT no seu carrinho! 🛒

Todos os descontos de promoções divulgadas pelo MacMagazine são calculados com base nos preços sugeridos pela Apple ou por outras fabricantes. Pode ser que um determinado produto seja comumente encontrado por valores inferiores em redes varejistas, mas a nossa base de comparação é sempre em cima das tabelas oficiais.

Não percam! 💻

Fique sempre por dentro das ofertas!

Se você não é louco, é claro que gosta de economizar. E, para isso, o MacMagazine tem diversas opções para ajudar você a conseguir comprar o seu produto Apple pagando menos!

Você pode usar a nossa extensão para os navegadores Chrome/Opera/Edge, acompanhar as ofertas pelo MM Fórum, pelo Facebook, pelo X/Twitter, pelo Threads, pelo Mastodon ou por um canal no Telegram. Escolha a melhor opção para você — ou todas, para depois não se arrepender — e economize! 😉

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.