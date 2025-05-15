Navegue

Oferta: MacBook Air de 13″ (M4) com 26% de desconto

Pedro Henrique Nunes
15/05/2025 • 12:38
O MacBook Air foi recentemente atualizado com o chip M4 e é o notebook ideal para quem quer um Mac portátil e capaz de lidar com a grande maioria das tarefas diárias. Além disso, ele traz um visual moderno, com uma tela Liquid Retina e o conector MagSafe 3.

Se você está de olho nesse notebook, estamos trazendo hoje uma oferta muito boa no Magazine Luiza. O modelo em questão é na cor prateada, com 16GB de memória unificada, 256GB de SSD 1Solid-state drive, ou unidade de estado sólido. e o chip M4 com uma GPU 2Graphics processing unit, ou unidade de processamento gráfico. de 8 núcleos. Ele está saindo por R$9.599.

Se levarmos em conta que o preço tabelado desse mesmo computador é de R$12.999, estamos diante de um desconto de 26%. Esse valor pode ser parcelado em até 10 vezes nos cartões de crédito.

Para quem preferir pagar à vista no Pix, o preço cai para R$8.639,10, o que também representa um desconto de 26% se compararmos ao valor à vista praticado pela Apple, de R$11.699,10.

Aproveite também para economizar mais R$100 ao adicionar o nosso cupom exclusivo 100THINKDIFFERENT no seu carrinho! 🛒

Todos os descontos de promoções divulgadas pelo MacMagazine são calculados com base nos preços sugeridos pela Apple ou por outras fabricantes. Pode ser que um determinado produto seja comumente encontrado por valores inferiores em redes varejistas, mas a nossa base de comparação é sempre em cima das tabelas oficiais.

Não percam! 💻

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Notas de rodapé

  • 1
    Solid-state drive, ou unidade de estado sólido.
  • 2
    Graphics processing unit, ou unidade de processamento gráfico.

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
