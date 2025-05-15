Plano (quase) sem anúncios, YouTube Premium Lite é lançado no Brasil

O Google lançou hoje no Brasil o YouTube Premium Lite, o novo plano mais barato da sua popular plataforma de vídeos.

Disponível nos Estados Unidos desde março, essa nova opção é para quem deseja se livrar dos anúncios, mas não pretende usar as outras vantagens que estão inclusas nos planos mais caros, como o acesso ao YouTube Music, a possibilidade baixar vídeos para assistir offline e a reprodução em segundo plano no smartphone/tablet.

Vale notar que essa assinatura não remove *todos* os anúncios do YouTube. Segundo a própria plataforma, apenas vídeos de certas categorias, como jogos, moda, beleza, notícias e mais poderão ser conferidos sem qualquer tipo de propaganda, de modo que os anúncios ainda poderão aparecer em músicas, Shorts, nas suas buscas ou ao navegar na plataforma.

Ao Tecnoblog, o YouTube disse que o Premium Lite demonstra o seu compromisso em “oferecer opções flexíveis que atendam às diversas preferências dos espectadores, permitindo que os usuários desfrutem de seu conteúdo favorito com menos interrupções”.

O novo plano sai por R$16,90 mensais, o mesmo preço do plano para estudantes, que tem todas as vantagens do plano padrão — o qual, por sua vez, custa R$26,90 mensais. Também existe, é claro, o plano familiar, que comporta até cinco pessoas e custa R$53,90 mensais.

Ainda de acordo com o YouTube, o Premium Lite está disponível agora, além do Brasil e dos EUA, na Alemanha, na Austrália, na Argentina, no Canadá, no Reino Unido, no México e na Tailândia.