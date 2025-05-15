Promoções na App Store: Legend of the Moon2:Shooting, MISTICO, Tracker Buttons Pro e mais!

Nesta quinta-feira, economize com a nossa tradicional seleção de promoções na App Store!

Legend of the Moon2:Shooting, desenvolvido por sungmin Lee, é um jogo de combates aéreos — e nosso destaque do dia!

Destrua seus inimigos, colecione melhorias e transforme a sua nave em uma poderosa arma de guerra. Acabe com todas as ameaças em seu caminho para a Lua.

A cada fase, uma combinação de inimigos diferente é apresentada, garantindo diversão e desafiando as suas habilidades a cada tentativa.

Confira um vídeo:

Aproveite a oferta e boa diversão! 🌚

Ah, o outro jogo da série também está em oferta:

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam mais de R$90 em descontos:

Jogos

Jogo de aventura.

Xadrez.

Jogo de ação.

Aplicativos

Uma forma diferente de organizar as coisas.

Sua jornada de autoconhecimento.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🤓