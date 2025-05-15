Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

São Paulo dá “auxílio-iPhone” de até R$22 mil para procuradores

Douglas Nascimento
15/05/2025 • 09:19
Wongsakorn Napaeng / Shutterstock.com
iPhones 16 Pro em Apple Store

Já relatamos alguns casos em que entidades da justiça brasileira se “presenteiam” com produtos da Apple — os quais, obviamente, acabam gerando algum nível de revolta. Desta vez, são procuradores de São Paulo que estão sendo beneficiados com o que o UOL chamou de “auxílio-iPhone”.

Publicidade

De acordo com o portal, trata-se de um auxílio criado em fevereiro pela Procuradoria-Geral do Município (PGM) de São Paulo. Os procuradores escolhem os itens que desejam comprar e, com a nota fiscal, enviam um pedido de reembolso à PGM, o qual pode ser de até R$22 mil a cada três anos.

Posts relacionados

Apesar do apelido “auxílio-iPhone”, o auxílio em questão cobre produtos eletrônicos no geral, de smartphones a tablets e computadores — embora os campeões de solicitação por parte dos procuradores sejam justamente os smartphones da Apple (por até R$10,2 mil) e MacBooks (por até R$16,5 mil).

Esses eletrônicos são incorporados ao patrimônio privado dos procuradores. Segundo a PGM, isso acontece porque o fundo para o auxílio é abastecido por honorários advocatícios pagos por quem perde ações judiciais contra a prefeitura e por um percentual de dívidas quitadas com o município.

Publicidade

A PGM defende que o auxílio é fruto de “verba de caráter privado” e que, por isso, os eletrônicos não devem ser incorporados ao patrimônio da prefeitura. Alguns juristas, no entanto, discordam dessa interpretação e argumentam que os recursos deveriam ser usados em nome do interesse público.

O correto seria classificar [as verbas] atualmente como renúncia tácita de receita, e não como receita privada. […] Em nenhum momento [a lei] reconheceu ou conferiu natureza privada a tais verbas, tendo, pelo contrário, dispensado a estes recursos tratamento reservado aos assuntos de interesse tipicamente públicos.

Raquel Dodge, em 2018, enquanto procuradora-geral da República.

Além disso, o Supremo Tribunal Federal já estabeleceu que a soma da remuneração de advogados com honorários não poderia ultrapassar o teto do funcionalismo — algo que claramente acontece com os procuradores de São Paulo, que já ganham, em média, R$45,5 mil (o teto atual é de R$46,3 mil).

O fato é que o dinheiro destinado a esses auxílios pode chegar, ao todo, a R$8 milhões, considerando a quantidade de procuradores ativos em São Paulo — um montante enorme destinado a quem menos precisa, e não aos interesses públicos, como se deveria esperar.

via Tabata Amaral

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
Post Ant.

SmartGym é atualizado com metas personalizadas e outras novidades
Próx. Post

Apple lança CarPlay Ultra oficialmente em veículos da Aston Martin
Posts relacionados