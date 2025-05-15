SmartGym é atualizado com metas personalizadas e outras novidades

O popular app de exercícios SmartGym foi atualizado hoje e, entre as muitas novidades presentes no update, está um novo recurso focado em metas personalizadas, o qual foi desenhado para tentar manter os usuários motivados ao máximo.

Denominada “Minhas Metas”, a nova funcionalidade permite configurar seus objetivos com base em quantas vezes você deseja se exercitar por semana, mês ou ano, rastreando seu progresso em detalhes e permitindo ignorar obstáculos que podem ser desmotivadores.

Planejada já há bastante tempo, a novidade também está disponível no app do SmartGym para o Apple Watch — inclusive, oferecendo a possibilidade de visualizar seus objetivos personalizados no Conjunto Inteligente (Smart Stack) ou como uma complicação.

Agora suportando o sensor de batimentos dos Powerbeats Pro 2 (com direito a cálculo de calorias com base nos dados), o app também torna mais fácil alternar entre exercícios, possibilitando navegar pelas recomendações ou procurar um exercício específico para as suas necessidades.

Outra coisa que pode facilitar (e muito) a vida são as instruções de exercícios por voz, as quais permitem tocar em um botão para ouvir as instruções (em vez de lê-las) — uma funcionalidade que também está disponível no Apple Watch.

Agora, ao acompanhar o treino com o relógio da Apple, as calorias queimadas e as frequências cardíacas são exibidas diretamente na interface HIIT do app no iPhone. Além disso, o tempo de descanso permanecerá visível quando você estiver correndo durante um exercício.

O SmartGym também exibe agora zonas de frequência cardíaca em tempo real durante treinos para ajudar a otimizar a intensidade de treinamento. A interface do Smart Trainer, por sua vez, passa a agrupar todas as rotinas e permite personalizar configurações individuais mais facilmente.

Além disso, app também aprimorou como os usuários gerenciam a biblioteca de exercícios, permitindo agora apagar facilmente (ou recuperar) exercícios não usados (são quase 700 disponíveis) e sincronizando automaticamente essas mudanças entre diferentes dispositivos.

Trazendo também outras melhorias menores, muitas correções de bugs e aprimoramentos na performance, a nova versão do SmartGym já está disponível na App Store, onde o software pode ser baixado gratuitamente — com opções de assinatura premium para a liberação de recursos ilimitados.