Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

SmartGym é atualizado com metas personalizadas e outras novidades

Douglas Nascimento
15/05/2025 • 09:00
SmartGym

O popular app de exercícios SmartGym foi atualizado hoje e, entre as muitas novidades presentes no update, está um novo recurso focado em metas personalizadas, o qual foi desenhado para tentar manter os usuários motivados ao máximo.

Publicidade

Denominada “Minhas Metas”, a nova funcionalidade permite configurar seus objetivos com base em quantas vezes você deseja se exercitar por semana, mês ou ano, rastreando seu progresso em detalhes e permitindo ignorar obstáculos que podem ser desmotivadores.

Planejada já há bastante tempo, a novidade também está disponível no app do SmartGym para o Apple Watch — inclusive, oferecendo a possibilidade de visualizar seus objetivos personalizados no Conjunto Inteligente (Smart Stack) ou como uma complicação.

Agora suportando o sensor de batimentos dos Powerbeats Pro 2 (com direito a cálculo de calorias com base nos dados), o app também torna mais fácil alternar entre exercícios, possibilitando navegar pelas recomendações ou procurar um exercício específico para as suas necessidades.

Publicidade

Outra coisa que pode facilitar (e muito) a vida são as instruções de exercícios por voz, as quais permitem tocar em um botão para ouvir as instruções (em vez de lê-las) — uma funcionalidade que também está disponível no Apple Watch.

Agora, ao acompanhar o treino com o relógio da Apple, as calorias queimadas e as frequências cardíacas são exibidas diretamente na interface HIIT do app no iPhone. Além disso, o tempo de descanso permanecerá visível quando você estiver correndo durante um exercício.

O SmartGym também exibe agora zonas de frequência cardíaca em tempo real durante treinos para ajudar a otimizar a intensidade de treinamento. A interface do Smart Trainer, por sua vez, passa a agrupar todas as rotinas e permite personalizar configurações individuais mais facilmente.

Publicidade

Além disso, app também aprimorou como os usuários gerenciam a biblioteca de exercícios, permitindo agora apagar facilmente (ou recuperar) exercícios não usados (são quase 700 disponíveis) e sincronizando automaticamente essas mudanças entre diferentes dispositivos.

Trazendo também outras melhorias menores, muitas correções de bugs e aprimoramentos na performance, a nova versão do SmartGym já está disponível na App Store, onde o software pode ser baixado gratuitamente — com opções de assinatura premium para a liberação de recursos ilimitados.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
Post Ant.

Microsoft impedirá capturas e gravações de tela no Teams
Próx. Post

São Paulo dá “auxílio-iPhone” de até R$22 mil para procuradores
Posts relacionados