Sony anuncia os fones WH-1000XM6, com o melhor cancelamento de ruído da marca até hoje

A Sony revelou hoje os WH-1000XM6, o mais novo modelo da sua já conhecida linha de fones de ouvido 1000X. Ele chega três anos depois dos seus aclamados antecessores e promete elevar ainda mais o alto padrão, com o melhor sistema de cancelamento de ruído da marca.
Se dos WH-1000XM4 para os WH-1000XM5 as grandes mudanças ficaram por conta do design, dos WH-1000XM5 para os WH-1000XM6 a Sony focou na qualidade técnica e em aprimoramentos de hardware que melhoram a vida útil deles.
O principal destaque dos fones fica por conta do cancelamento ativo de ruído (ANC, na sigla em inglês) que, graças ao processador QN3 — 7 vezes mais rápido que o do modelo anterior — consegue gerir 12 microfones estrategicamente posicionados para garantir maior precisão de adaptação ao usuário e ao ambiente em sua volta.
Aliado ao processador, o novo Adaptive NC Optimizer ajusta o cancelamento de ruído em tempo real ao ruído externo e às condições do ambiente (como pressão atmosférica), oferecendo uma precisão ainda maior.
A Sony consultou engenheiros de áudio e masterização renomados dos seus diversos estúdios de música para obter informações técnicas e melhorar ao máximo a qualidade de som dos seus fones de ouvido. Além disso, incluiu nos WH-1000XM6 novos drivers que produzem vocais mais nítidos com detalhes mais ricos, garantindo a melhor qualidade de áudio já lançada em seus modelos.
Apesar de pequenas, algumas mudanças no design também foram bem-vindas, como o retorno das articulações que permitem dobrar os fones e transportá-los mais facilmente. Além disso, a faixa de cabeça ficou mais larga e os protetores auriculares agora são removíveis e fáceis de encaixar. O botão de ligar/desligar passou por uma pequena mudança e agora é redondo, tornando-se mais facilmente distinguível dos outros.
Por fim, os headphones utilizam um sistema de seis microfones com beamforming e IA para isolar o áudio e filtrar o ruído de fundo em chamadas de voz, bem como um equalizador de dez bandas para personalizar o áudio, suporte ao LE Audio (que diminui a latência para jogos) e mixagem especial pelo app Sound Connect.
A bateria promete durar mais que um dia inteiro de música (até 30 horas com ANC e até 40 com o recurso desligado), com um carregamento rápido no qual 3 minutos de carga garantem 3 horas de autonomia. Agora também é possível recarregar os fones e ouvir música ao mesmo tempo, via conexão USB-C.
Por mais que recentemente a Sony tenha lançado alguns dos seus modelos de fones de ouvido no mercado brasileiro, o WH-1000XM6 ainda não está disponível e não há previsão de uma distribuição oficial por aqui. No entanto, ele pode ser comprado no exterior pelo preço de US$450 (aproximadamente R$2.560, em conversão direta) — um aumento de US$50 em relação ao modelo anterior.
NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.