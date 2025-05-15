Sony anuncia os fones WH-1000XM6, com o melhor cancelamento de ruído da marca até hoje

A Sony revelou hoje os WH-1000XM6, o mais novo modelo da sua já conhecida linha de fones de ouvido 1000X. Ele chega três anos depois dos seus aclamados antecessores e promete elevar ainda mais o alto padrão, com o melhor sistema de cancelamento de ruído da marca.

Publicidade

Se dos WH-1000XM4 para os WH-1000XM5 as grandes mudanças ficaram por conta do design, dos WH-1000XM5 para os WH-1000XM6 a Sony focou na qualidade técnica e em aprimoramentos de hardware que melhoram a vida útil deles.

O principal destaque dos fones fica por conta do cancelamento ativo de ruído (ANC, na sigla em inglês) que, graças ao processador QN3 — 7 vezes mais rápido que o do modelo anterior — consegue gerir 12 microfones estrategicamente posicionados para garantir maior precisão de adaptação ao usuário e ao ambiente em sua volta.

Aliado ao processador, o novo Adaptive NC Optimizer ajusta o cancelamento de ruído em tempo real ao ruído externo e às condições do ambiente (como pressão atmosférica), oferecendo uma precisão ainda maior.

Publicidade

A Sony consultou engenheiros de áudio e masterização renomados dos seus diversos estúdios de música para obter informações técnicas e melhorar ao máximo a qualidade de som dos seus fones de ouvido. Além disso, incluiu nos WH-1000XM6 novos drivers que produzem vocais mais nítidos com detalhes mais ricos, garantindo a melhor qualidade de áudio já lançada em seus modelos.

Apesar de pequenas, algumas mudanças no design também foram bem-vindas, como o retorno das articulações que permitem dobrar os fones e transportá-los mais facilmente. Além disso, a faixa de cabeça ficou mais larga e os protetores auriculares agora são removíveis e fáceis de encaixar. O botão de ligar/desligar passou por uma pequena mudança e agora é redondo, tornando-se mais facilmente distinguível dos outros.

Por fim, os headphones utilizam um sistema de seis microfones com beamforming e IA para isolar o áudio e filtrar o ruído de fundo em chamadas de voz, bem como um equalizador de dez bandas para personalizar o áudio, suporte ao LE Audio (que diminui a latência para jogos) e mixagem especial pelo app Sound Connect.

A bateria promete durar mais que um dia inteiro de música (até 30 horas com ANC e até 40 com o recurso desligado), com um carregamento rápido no qual 3 minutos de carga garantem 3 horas de autonomia. Agora também é possível recarregar os fones e ouvir música ao mesmo tempo, via conexão USB-C.

Publicidade

Por mais que recentemente a Sony tenha lançado alguns dos seus modelos de fones de ouvido no mercado brasileiro, o WH-1000XM6 ainda não está disponível e não há previsão de uma distribuição oficial por aqui. No entanto, ele pode ser comprado no exterior pelo preço de US$450 (aproximadamente R$2.560, em conversão direta) — um aumento de US$50 em relação ao modelo anterior.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via The Verge, 4gnews