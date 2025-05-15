Trump não quer que a Apple aumente sua produção na Índia

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump disse que pediu ao CEO da Apple, Tim Cook, que pare de construir fábricas na Índia (ou seja, pare de investir na expansão das suas parceiras de produção no país) e comece a fabricar os dispositivos nos Estados Unidos — como forma, também, de se afastar mais da China.

Os comentários de Trump ameaçam atrapalhar o plano da Apple de produzir e exportar da Índia todos os iPhones que vende nos EUA até o final do próximo ano.

Tive um pequeno problema com Tim Cook ontem. Ele está construindo fábricas em toda a Índia. Não quero que você [Cook] construa na Índia.

Os comentários de Trump sugerem que ele não se importa que a Apple fabrique seus produtos na Índia para comercialização interna: “Você pode construir na Índia se quiser, para vender na Índia”, disse ele.

Mesmo antes disso, Trump disse que a Apple teria se comprometido a aumentar sua produção nos EUA — e que os investimentos no país poderão superar os US$500 bilhões anunciados pela empresa.

Falei com Tim Cook esta manhã, e acho que ele vai até aumentar seus números. US$500 bilhões, ele vai construir muitas fábricas nos Estados Unidos para a Apple. E estamos ansiosos por isso.

Trump: "I had a little problem with Tim Cook yesterday. I said to him, 'Tim, you're my friend. I treated you very good. You're coming in with $500 billion. But now I hear you're building all over India. I don't want you building in India.'" pic.twitter.com/qzY6iqNyRw — Brian Stelter (@brianstelter) May 15, 2025

Isso, porém, será extremamente difícil, mesmo com o poderio da Apple. A mão de obra e a fabricação americanas, que são caras, tornariam a produção de iPhones nos EUA insustentável. A Índia, por outro lado, é um dos mercados de crescimento mais rápido da companhia e o país também conta com subsídios estatais para ajudar a expandir a montagem.

Inclusive, a Foxconn (maior parceira da Maçã na produção de iPhones) recebeu aprovação do governo indiano para construir uma fábrica de semicondutores em uma joint venture com o HCL Group, gerando um investimento de 37,06 bilhões de rúpias (US$433 milhões).

A fábrica, que será construída no estado de Uttar Pradesh, no norte da Índia, vai começar a operar em 2027, segundo Ashwini Vaishnaw, ministra da informação da Índia. A unidade será projetada para produzir até 20.000 wafers (que formam a base dos chips) e 36 milhões de chips de driver de vídeo por mês.

Índia propõe reduzir tarifas de produtos dos EUA

Trump também discutiu negociações tarifárias com a Índia, afirmando que o país fez uma oferta para reduzir os impostos de importação sobre produtos americanos. A Índia tem “uma das maiores barreiras tarifárias do mundo e é muito difícil vender produtos americanos no país”, afirmou o presidente dos EUA.

Ele não forneceu mais detalhes sobre a suposta oferta, mas o Ministro das Relações Exteriores da Índia, Subrahmanyam Jaishankar, disse que as negociações comerciais entre a Índia e os EUA estão em andamento e que “qualquer julgamento sobre isso seria prematuro” até que um acordo “mutuamente benéfico” seja alcançado.

Como parte das suas negociações comerciais, a Índia também propôs zerar as tarifas sobre alguns produtos, como componentes automotivos e produtos farmacêuticos, em regime de reciprocidade, até um determinado volume de importações.

via Bloomberg [1, 2], CNBC [1, 2]