Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Trump não quer que a Apple aumente sua produção na Índia

Luiz Gustavo Ribeiro
15/05/2025 • 14:26
Foto de Tennessee/Depositphotos
Donald Trump, presidente dos Estados Unidos

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump disse que pediu ao CEO 1Chief executive officer, ou diretor executivo. da Apple, Tim Cook, que pare de construir fábricas na Índia (ou seja, pare de investir na expansão das suas parceiras de produção no país) e comece a fabricar os dispositivos nos Estados Unidos — como forma, também, de se afastar mais da China.

Publicidade

Os comentários de Trump ameaçam atrapalhar o plano da Apple de produzir e exportar da Índia todos os iPhones que vende nos EUA até o final do próximo ano.

Tive um pequeno problema com Tim Cook ontem. Ele está construindo fábricas em toda a Índia. Não quero que você [Cook] construa na Índia.

Os comentários de Trump sugerem que ele não se importa que a Apple fabrique seus produtos na Índia para comercialização interna: “Você pode construir na Índia se quiser, para vender na Índia”, disse ele.

Mesmo antes disso, Trump disse que a Apple teria se comprometido a aumentar sua produção nos EUA — e que os investimentos no país poderão superar os US$500 bilhões anunciados pela empresa.

Falei com Tim Cook esta manhã, e acho que ele vai até aumentar seus números. US$500 bilhões, ele vai construir muitas fábricas nos Estados Unidos para a Apple. E estamos ansiosos por isso.

Isso, porém, será extremamente difícil, mesmo com o poderio da Apple. A mão de obra e a fabricação americanas, que são caras, tornariam a produção de iPhones nos EUA insustentável. A Índia, por outro lado, é um dos mercados de crescimento mais rápido da companhia e o país também conta com subsídios estatais para ajudar a expandir a montagem.

Publicidade

Inclusive, a Foxconn (maior parceira da Maçã na produção de iPhones) recebeu aprovação do governo indiano para construir uma fábrica de semicondutores em uma joint venture com o HCL Group, gerando um investimento de 37,06 bilhões de rúpias (US$433 milhões).

A fábrica, que será construída no estado de Uttar Pradesh, no norte da Índia, vai começar a operar em 2027, segundo Ashwini Vaishnaw, ministra da informação da Índia. A unidade será projetada para produzir até 20.000 wafers (que formam a base dos chips) e 36 milhões de chips de driver de vídeo por mês.

Índia propõe reduzir tarifas de produtos dos EUA

Trump também discutiu negociações tarifárias com a Índia, afirmando que o país fez uma oferta para reduzir os impostos de importação sobre produtos americanos. A Índia tem “uma das maiores barreiras tarifárias do mundo e é muito difícil vender produtos americanos no país”, afirmou o presidente dos EUA.

Publicidade

Ele não forneceu mais detalhes sobre a suposta oferta, mas o Ministro das Relações Exteriores da Índia, Subrahmanyam Jaishankar, disse que as negociações comerciais entre a Índia e os EUA estão em andamento e que “qualquer julgamento sobre isso seria prematuro” até que um acordo “mutuamente benéfico” seja alcançado.

Como parte das suas negociações comerciais, a Índia também propôs zerar as tarifas sobre alguns produtos, como componentes automotivos e produtos farmacêuticos, em regime de reciprocidade, até um determinado volume de importações.

via Bloomberg [1, 2], CNBC [1, 2]

Notas de rodapé

  • 1
    Chief executive officer, ou diretor executivo.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
Post Ant.

Apple Music destaca o recurso Resposta Tátil da Música em novo vídeo
Próx. Post

Plano (quase) sem anúncios, YouTube Premium Lite é lançado no Brasil
Posts relacionados