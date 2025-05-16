Navegue

App Store brasileira recolherá novo imposto de desenvolvedores estrangeiros

Luiz Gustavo Ribeiro
16/05/2025 • 15:32
Ícone da App Store no iPhone

A Apple acaba de informar que, a partir de hoje (16 de maio), passa a contabilizar uma taxa de 10% sobre a venda de aplicativos e compras internas de desenvolvedores localizados fora do Brasil devido à introdução das Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) para plataformas e conteúdos digitais.

Já a partir do dia 2 de junho, os preços de apps e compras internas serão atualizados caso o desenvolvedor não esteja distribuindo seus softwares a partir da App Store brasileira — de modo a considerar também a introdução das CIDE. O mesmo, segundo a empresa, valerá para o Cazaquistão.

Os preços só não serão alterados nos casos de assinaturas com renovação automática e nas lojas em que o desenvolvedor gerencia-os manualmente, em vez de usar o sistema de equalização de preço da App Store.

Além disso, desenvolvedores que estejam distribuindo seus apps a partir da App Store brasileira não terão os preços alterados nacionalmente; em outras lojas, os valores serão atualizados para “manter a equalização com o preço base escolhido”.

Naturalmente, desenvolvedores podem alterar os preços dos seus aplicativos, compras internas e assinaturas com renovação automática a qualquer momento, de forma livre.

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
