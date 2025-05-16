Navegue

Apple bloqueou relançamento de Fortnite na App Store, diz Epic Games [atualizado 2x]

Bruno Cardoso
16/05/2025 • 09:09
Tada Images / Shutterstock.com
Ícones da App Store, da Epic Games e do Fortnite em iPhones

A Epic Games disse hoje em um post no perfil oficial do jogo Fortnite no X (antigo Twitter) que a Apple bloqueou a versão mais recente do game enviada para a revisão da App Store, impedindo a sua disponibilização tanto na versão estadunidense da loja quanto na União Europeia (através da Epic Games Store).

Esse bloqueio vem após a empresa liderada por Tim Sweeney enviar duas versões de Fortnite para aprovação; a primeira, como comentamos aqui, foi enviada há exatamente uma semana, mas foi completamente ignorada pela Apple — a ponto de a Epic ter que enviar uma segunda versão, mais atualizada, para manter o conteúdo do jogo em dia.

A Apple bloqueou nosso envio de Fortnite, então não podemos liberá-lo na App Store dos EUA ou na Epic Games Store para iOS na União Europeia. Agora, infelizmente, Fortnite para iOS ficará offline em todo o mundo até que a Apple o desbloqueie.

Não está claro, porém, a razão pela qual a Epic teve que remover o jogo da Epic Games Store na UE, uma vez que ele já estava disponível para iOS/iPadOS por lá desde agosto do ano passado. O game também não pode mais ser instalado pela AltStore PAL, outra loja de apps alternativa bastante popular.

Mais cedo, o CEO 1 Chief executive officer, ou diretor executivo. da Epic Games criticou a Apple pelo bloqueio em outra postagem (dessa vez, no seu perfil pessoal) e disse que o sistema de revisão da App Store não deveria ser usado como uma arma pela gerência da companhia:

A equipe de Revisão de Aplicativos da Apple deve ter liberdade para analisar todos os aplicativos enviados prontamente e aceitá-los ou rejeitá-los de acordo com a linguagem clara das suas diretrizes. A Revisão de Aplicativos não deve ser usada pela alta gerência como uma ferramenta para atrasar ou obstruir a concorrência, o devido processo legal ou a liberdade de expressão.

O executivo, vale notar já havia cutucado o CEO da Apple, Tim Cook, ontem, quando a revisão da versão mais recente do jogo ainda estava pendente:

Olá, Tim. Que tal você permitir que nossos clientes em comum acessem Fortnite? Só uma ideia.

Fora da App Store desde 2020, Fortnite retornaria à loja por meio de uma conta de desenvolvedora alternativa da Epic Games baseada na Suécia, uma vez que a conta original foi completamente encerrada pela Apple após a desenvolvedora americana incluir métodos de pagamento alternativos em seu jogo — coisa que, na época, ia contra as regras da loja da aplicativos.

Esse episódio resultou em uma briga judicial de múltiplos anos e, embora a Epic não tenha conseguido recuperar a sua conta de desenvolvedora, ela conseguiu fazer com que a Apple fosse proibida de cobrar uma taxa de 27% de compras feitas em ambientes de pagamento alternativos — a taxa cobrada pelo sistema nativo da App Store, vale notar, é de 30%.

É, parece que essa história ainda vai dar pano pra manga. Acompanhemos…

Atualização16/05/2025 às 14:40

A Apple disse à Bloomberg que pediu para a Epic Sweden reenviar o jogo para revisão, mas desta vez sem incluir a versão para a App Store americana nas suas configurações de distribuição “para não impactar Fortnite em outras regiões”. A empresa também afirmou que não tomou nenhuma medida para remover o game de lojas alternativas na UE.

Apple: Solicitamos que a Epic Sweden reenviasse a atualização do aplicativo sem incluir a loja virtual americana da App Store para não impactar Fortnite em outras regiões. Não tomamos nenhuma medida para remover a versão oficial de Fortnite de marketplaces de distribuição alternativos na CE.

Em outras palavras, isso significa que a Apple continuará bloqueando o jogo nos Estados Unidos, onde ela segue batendo cabeça com a Epic — lembrando que a mais recente vitória da desenvolvedora de Fortnite na justiça estadunidense não obriga a Apple a aceitar Fortnite de volta em sua loja (o mesmo vale para a conta de desenvolvedora americana da Epic).

Ao que tudo indica, a Epic precisará de mais uma intervenção da justiça se quiser distribuir o seu popular battle royale em seu país natal pela App Store…

Atualização II, por Rafael Fischmann 17/05/2025 às 07:10

De ontem para hoje, a Epic publicou um link com a carta completa enviada pela Apple sobre o fato de ter “bloqueado” a publicação de Fortnite na App Store:

Conforme explicamos na primeira atualização desta reportagem, a Apple deixa aí claro que não tomará qualquer medida sobre o restabelecimento da conta de desenvolvedora da Epic ou a publicação do jogo na App Store americana até que a disputa judicial entre as duas esteja resolvida.

A Epic, por sua vez, não perdeu tempo e já solicitou à corte que obrigue a Apple a aprovar Fortnite na App Store dos EUA:

Diz o pedido:

A recusa da Apple em considerar o envio de Fortnite da Epic é a última tentativa da Apple de contornar a liminar deste Tribunal e a autoridade deste Tribunal. Portanto, a Epic busca uma ordem aplicando a liminar, encontrando a Apple em desprezo civil mais uma vez e exigindo que a Apple aceite imediatamente qualquer aplicativo da Epic compatível, incluindo Fortnite, para distribuição na loja dos EUA da App Store.

A Epic alega que, conforme testemunhos no caso, já está agora cumprindo com todas as suas determinações e que, por isso, a Apple não tem mais motivos para bloqueá-la.

Notas de rodapé

  • 1
    Chief executive officer, ou diretor executivo.

Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
Posts relacionados