Apple bloqueou relançamento de Fortnite na App Store, diz Epic Games [atualizado 2x]

A Epic Games disse hoje em um post no perfil oficial do jogo Fortnite no X (antigo Twitter) que a Apple bloqueou a versão mais recente do game enviada para a revisão da App Store, impedindo a sua disponibilização tanto na versão estadunidense da loja quanto na União Europeia (através da Epic Games Store).

Esse bloqueio vem após a empresa liderada por Tim Sweeney enviar duas versões de Fortnite para aprovação; a primeira, como comentamos aqui, foi enviada há exatamente uma semana, mas foi completamente ignorada pela Apple — a ponto de a Epic ter que enviar uma segunda versão, mais atualizada, para manter o conteúdo do jogo em dia.

Apple has blocked our Fortnite submission so we cannot release to the US App Store or to the Epic Games Store for iOS in the European Union. Now, sadly, Fortnite on iOS will be offline worldwide until Apple unblocks it. — Fortnite (@Fortnite) May 16, 2025 A Apple bloqueou nosso envio de Fortnite, então não podemos liberá-lo na App Store dos EUA ou na Epic Games Store para iOS na União Europeia. Agora, infelizmente, Fortnite para iOS ficará offline em todo o mundo até que a Apple o desbloqueie.

Não está claro, porém, a razão pela qual a Epic teve que remover o jogo da Epic Games Store na UE, uma vez que ele já estava disponível para iOS/iPadOS por lá desde agosto do ano passado. O game também não pode mais ser instalado pela AltStore PAL, outra loja de apps alternativa bastante popular.

Mais cedo, o CEO da Epic Games criticou a Apple pelo bloqueio em outra postagem (dessa vez, no seu perfil pessoal) e disse que o sistema de revisão da App Store não deveria ser usado como uma arma pela gerência da companhia:

Apple’s App Review team should be free to review all submitted apps promptly and accept or reject according to the plain language of their guidelines. App Review shouldn’t be weaponized by senior management as a tool to delay or obstruct competition, due process, or free speech. https://t.co/VauHwntRNR — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) May 16, 2025 A equipe de Revisão de Aplicativos da Apple deve ter liberdade para analisar todos os aplicativos enviados prontamente e aceitá-los ou rejeitá-los de acordo com a linguagem clara das suas diretrizes. A Revisão de Aplicativos não deve ser usada pela alta gerência como uma ferramenta para atrasar ou obstruir a concorrência, o devido processo legal ou a liberdade de expressão.

O executivo, vale notar já havia cutucado o CEO da Apple, Tim Cook, ontem, quando a revisão da versão mais recente do jogo ainda estava pendente:

Hi Tim. How about if you let our mutual customers access Fortnite? Just a thought. — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) May 15, 2025 Olá, Tim. Que tal você permitir que nossos clientes em comum acessem Fortnite? Só uma ideia.

Fora da App Store desde 2020, Fortnite retornaria à loja por meio de uma conta de desenvolvedora alternativa da Epic Games baseada na Suécia, uma vez que a conta original foi completamente encerrada pela Apple após a desenvolvedora americana incluir métodos de pagamento alternativos em seu jogo — coisa que, na época, ia contra as regras da loja da aplicativos.

Esse episódio resultou em uma briga judicial de múltiplos anos e, embora a Epic não tenha conseguido recuperar a sua conta de desenvolvedora, ela conseguiu fazer com que a Apple fosse proibida de cobrar uma taxa de 27% de compras feitas em ambientes de pagamento alternativos — a taxa cobrada pelo sistema nativo da App Store, vale notar, é de 30%.

É, parece que essa história ainda vai dar pano pra manga. Acompanhemos…

Atualização16/05/2025 às 14:40

A Apple disse à Bloomberg que pediu para a Epic Sweden reenviar o jogo para revisão, mas desta vez sem incluir a versão para a App Store americana nas suas configurações de distribuição “para não impactar Fortnite em outras regiões”. A empresa também afirmou que não tomou nenhuma medida para remover o game de lojas alternativas na UE.

Apple: We asked that Epic Sweden resubmit the app update without including the US storefront of the App Store so as not to impact Fortnite in other geographies. We did not take any action to remove the live version of Fortnite from alternative distribution marketplaces in the EC https://t.co/QcZitRbuWZ — Mark Gurman (@markgurman) May 16, 2025 Apple: Solicitamos que a Epic Sweden reenviasse a atualização do aplicativo sem incluir a loja virtual americana da App Store para não impactar Fortnite em outras regiões. Não tomamos nenhuma medida para remover a versão oficial de Fortnite de marketplaces de distribuição alternativos na CE.

Em outras palavras, isso significa que a Apple continuará bloqueando o jogo nos Estados Unidos, onde ela segue batendo cabeça com a Epic — lembrando que a mais recente vitória da desenvolvedora de Fortnite na justiça estadunidense não obriga a Apple a aceitar Fortnite de volta em sua loja (o mesmo vale para a conta de desenvolvedora americana da Epic).

Ao que tudo indica, a Epic precisará de mais uma intervenção da justiça se quiser distribuir o seu popular battle royale em seu país natal pela App Store…

Atualização II, por Rafael Fischmann 17/05/2025 às 07:10

De ontem para hoje, a Epic publicou um link com a carta completa enviada pela Apple sobre o fato de ter “bloqueado” a publicação de Fortnite na App Store:

Here’s the letter we received from Apple on May 15th: https://t.co/dVFKy43lVA — Epic Games Newsroom (@EpicNewsroom) May 17, 2025

Conforme explicamos na primeira atualização desta reportagem, a Apple deixa aí claro que não tomará qualquer medida sobre o restabelecimento da conta de desenvolvedora da Epic ou a publicação do jogo na App Store americana até que a disputa judicial entre as duas esteja resolvida.

A Epic, por sua vez, não perdeu tempo e já solicitou à corte que obrigue a Apple a aprovar Fortnite na App Store dos EUA:

New: Epic has asked the court to force Apple to approve Fortnite in the U.S. https://t.co/CedrGFy6o7 https://t.co/NqABVn36oP pic.twitter.com/kjiR2CJY99 — Mark Gurman (@markgurman) May 17, 2025

Diz o pedido:

A recusa da Apple em considerar o envio de Fortnite da Epic é a última tentativa da Apple de contornar a liminar deste Tribunal e a autoridade deste Tribunal. Portanto, a Epic busca uma ordem aplicando a liminar, encontrando a Apple em desprezo civil mais uma vez e exigindo que a Apple aceite imediatamente qualquer aplicativo da Epic compatível, incluindo Fortnite, para distribuição na loja dos EUA da App Store.

A Epic alega que, conforme testemunhos no caso, já está agora cumprindo com todas as suas determinações e que, por isso, a Apple não tem mais motivos para bloqueá-la.