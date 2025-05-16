Apple bloqueou relançamento de Fortnite na App Store, diz Epic Games [atualizado 2x]

A Epic Games disse hoje em um post no perfil oficial do jogo Fortnite no X (antigo Twitter) que a Apple bloqueou a versão mais recente do game enviada para a revisão da App Store, impedindo a sua disponibilização tanto na versão estadunidense da loja quanto na União Europeia (através da Epic Games Store).
Esse bloqueio vem após a empresa liderada por Tim Sweeney enviar duas versões de Fortnite para aprovação; a primeira, como comentamos aqui, foi enviada há exatamente uma semana, mas foi completamente ignorada pela Apple — a ponto de a Epic ter que enviar uma segunda versão, mais atualizada, para manter o conteúdo do jogo em dia.
Não está claro, porém, a razão pela qual a Epic teve que remover o jogo da Epic Games Store na UE, uma vez que ele já estava disponível para iOS/iPadOS por lá desde agosto do ano passado. O game também não pode mais ser instalado pela AltStore PAL, outra loja de apps alternativa bastante popular.
Mais cedo, o CEO 1 Chief executive officer, ou diretor executivo. da Epic Games criticou a Apple pelo bloqueio em outra postagem (dessa vez, no seu perfil pessoal) e disse que o sistema de revisão da App Store não deveria ser usado como uma arma pela gerência da companhia:
O executivo, vale notar já havia cutucado o CEO da Apple, Tim Cook, ontem, quando a revisão da versão mais recente do jogo ainda estava pendente:
Fora da App Store desde 2020, Fortnite retornaria à loja por meio de uma conta de desenvolvedora alternativa da Epic Games baseada na Suécia, uma vez que a conta original foi completamente encerrada pela Apple após a desenvolvedora americana incluir métodos de pagamento alternativos em seu jogo — coisa que, na época, ia contra as regras da loja da aplicativos.
Esse episódio resultou em uma briga judicial de múltiplos anos e, embora a Epic não tenha conseguido recuperar a sua conta de desenvolvedora, ela conseguiu fazer com que a Apple fosse proibida de cobrar uma taxa de 27% de compras feitas em ambientes de pagamento alternativos — a taxa cobrada pelo sistema nativo da App Store, vale notar, é de 30%.
É, parece que essa história ainda vai dar pano pra manga. Acompanhemos…
Atualização16/05/2025 às 14:40
A Apple disse à Bloomberg que pediu para a Epic Sweden reenviar o jogo para revisão, mas desta vez sem incluir a versão para a App Store americana nas suas configurações de distribuição “para não impactar Fortnite em outras regiões”. A empresa também afirmou que não tomou nenhuma medida para remover o game de lojas alternativas na UE.
Em outras palavras, isso significa que a Apple continuará bloqueando o jogo nos Estados Unidos, onde ela segue batendo cabeça com a Epic — lembrando que a mais recente vitória da desenvolvedora de Fortnite na justiça estadunidense não obriga a Apple a aceitar Fortnite de volta em sua loja (o mesmo vale para a conta de desenvolvedora americana da Epic).
Ao que tudo indica, a Epic precisará de mais uma intervenção da justiça se quiser distribuir o seu popular battle royale em seu país natal pela App Store…
Atualização II, por Rafael Fischmann 17/05/2025 às 07:10
De ontem para hoje, a Epic publicou um link com a carta completa enviada pela Apple sobre o fato de ter “bloqueado” a publicação de Fortnite na App Store:
Conforme explicamos na primeira atualização desta reportagem, a Apple deixa aí claro que não tomará qualquer medida sobre o restabelecimento da conta de desenvolvedora da Epic ou a publicação do jogo na App Store americana até que a disputa judicial entre as duas esteja resolvida.
A Epic, por sua vez, não perdeu tempo e já solicitou à corte que obrigue a Apple a aprovar Fortnite na App Store dos EUA:
Diz o pedido:
A recusa da Apple em considerar o envio de Fortnite da Epic é a última tentativa da Apple de contornar a liminar deste Tribunal e a autoridade deste Tribunal. Portanto, a Epic busca uma ordem aplicando a liminar, encontrando a Apple em desprezo civil mais uma vez e exigindo que a Apple aceite imediatamente qualquer aplicativo da Epic compatível, incluindo Fortnite, para distribuição na loja dos EUA da App Store.
A Epic alega que, conforme testemunhos no caso, já está agora cumprindo com todas as suas determinações e que, por isso, a Apple não tem mais motivos para bloqueá-la.
Notas de rodapé
- 1Chief executive officer, ou diretor executivo.