Apple “está louca” para tornar o Vision Pro mais acessível, revela Bono

No dia 30 deste mês, o Apple TV+ estreará o documentário “Bono: Histórias de Surrender” (“Bono: Stories of Surrender”), o primeiro longa-metragem com uma versão imersiva gravada para o Apple Vision Pro — que recebeu uma ovação de seis minutos e meio durante a sua première em Cannes, diga-se.

Em uma entrevista para o Deadline, o protagonista da produção e renomado vocalista da banda de rock U2, Bono, contou um pouco mais sobre a sua experiência nas gravações do projeto. Ele também falou sobre as intenções da Apple com o Vision Pro no universo audiovisual:

A Apple tem esse novo compromisso com a inovação sonora e a fidelidade do som. Os sons estão se tornando muito importantes nos filmes, nos home theaters das pessoas. O Vision Pro é um compromisso. Você está entrando em um mundo, e há coisas extraordinárias que vi através do Vision Pro. Tínhamos essa ideia de, bem, a câmera pode estar no palco e andando ao seu redor. Não conseguimos iluminá-la tão facilmente quanto pensávamos, mas conseguimos colocar o espectador no palco. Peguei meus desenhos do show no palco para as filmagens, e eles não estão na versão 2D do Apple TV+ de “Stories of Surrender”, mas estão no Vision Pro. Aqueles desenhos infantis — ninguém gostaria de desenhar tão mal quanto eu — mas é como uma assinatura, uma impressão digital.

Bono falou também sobre o alto preço do headset, e revelou que a Maçã “está louca” para torná-lo mais acessível.

Sei que a Apple está louca para tornar o Vision Pro mais acessível e democrático, mas eles estão comprometidos com a inovação, estão comprometidos com a experimentação. Eles sabem que nem todos podem pagar por isso, mas ainda assim estão empenhados, acreditando que, em algum momento, fará sentido financeiro para eles. Mas o fato de poderem ter que esperar um pouco não os desanima.

Apple e Bono possuem uma história de colaboração de longa data, marcado principalmente pelo fornecimento do álbum “Songs of Innocence” para todos os usuários da iTunes Store. Apesar dos pesares envolvendo o episódio, o artista revela ter muito respeito pelo compromisso da Maçã com qualidade e inovação.

De fato, o Vision Pro está longe de ser um produto acessível e muitos podem até ter perdido o interesse no dispositivo, mas os altos investimentos da Apple e o comprometimento recorrente com a sua tecnologia poderão compensar futuramente.

